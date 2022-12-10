مونديال قطر: مباراتا اليوم لمعرفة هوية المتأهلين إلى المربع الذهبي

تتواصل اليوم، السبت، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر، لمعرفة هوية المنتخبين الآخرين اللذين ستأهلان إلى منافسات دور نصف النهائي من البطولة.

يواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك في أول إنجاز عربي من نوعه، بعد انتصاره المستحق على إسبانيا بضربات الترجيح في المباراة ما قبل الأخيرة من دور الـ16.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب عربي إلى الدور ربع النهائي منذ انطلاق بطولة كأس العالم بنسختها الأولى، حيث كان الدور ثمن النهائي أكثر مرحلة متقدمة بالنسبة إليها.

ويأمل منتخب فرنسا في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي في مونديال قطر، عندما يواجه نظيره منتخب إنجلترا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

والمنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى الدور نصف النهائي هي: كرواتيا والأرجنتين.

مباراتا اليوم بتوقيت القدس:

17:00: البرتغال – المغرب (استاد الثمامة).

21:00: فرنسا – إنجلترا (استاد البيت).