مونديال قطر: "فيفا" يكشف عن كرة "الحلم" بنصف النهائي والنهائي

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 19:19

مونديال قطر: "فيفا" يكشف عن كرة "الحلم" بنصف النهائي والنهائي
كرة "الحلم" (Getty Images)
عرب ٤٨

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي مونديال قطر 2022، والتي تحمل اسم "الحلم".

وتحل "الحلم" محل "الرحلة"، الكرة الرسمية التي استخدمت في مباريات البطولة حتى ربع النهائي، وستحمل نفس التكنولوجيا المتطورة في سابقتها.

(Getty Images)

وتقوم "الحلم" على نظام "الكرة المتصلة" المصمم من شركة "أديداس"، والذي يٌزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل.

وقال مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بـ"فيفا"، يوهانس هولزمولر: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرص مصنعو الكرة على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

وبدوره، قال مدير كرة القدم في شركة "أديداس"، نيك غراغز، "تُمثّل كرة الحلم بصيصا من الأمل حول قدرة كرة القدم والرياضة عموما على جمع الناس وتوحيدهم، إذ سيتسمر الملايين أمام شاشات التلفاز في كل بلد من بلدان العالم، ويجمعهم العشق المشترك تجاه هذه اللعبة".

(Getty Images)

وذكر "فيفا" في موقعه الإلكتروني الرسمي، أن تصميم الكرة الجديدة "يقوم على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلا عن نمط العلم القطري.

وتقام منافسات الدور نصف نهائي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي، ويلعب المغرب مع حاملة اللقب فرنسا.

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