مونديال قطر: ماذا قال مدرب ولاعبو المغرب بعد الإنجاز التاريخي؟

خرج منتخب المغرب مرفوع الرأس من مونديال قطر بعد تحقيقه المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة منذ انطلاق البطولة بنسختها الأولى.

وخسر المنتخب المغربي مباراته الأخيرة بالبطولة أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف.

وقال مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عقب المباراة إن "هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم، لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة، نحن لسنا بعيدين عن المنتخبات الكبرى، خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة وكانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الأول وارتكبنا الكثير من الأخطاء وعانينا من الكثير من الإرهاق، تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة.. سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائما خائبا لأننا منافسون".

وأضاف "أعتقد أننا من بين أفضل أجيال إفريقيا لكننا لسنا الأفضل، قلت للاعبين إنه يجب عليهم الفوز بكأس أمم إفريقيا لنكون الأفضل في القارة، قبل أن تكون ملكا في العالم يجب أن تكون ملكا في بيتك".

وأشار إلى أنها "خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم، سوف نتذكر مباريات كثيرة وسنعود أقوى، لقد وحدنا بلدنا لمدة شهر وكان الجميع سعداء".

وذكر لاعب وسط المغرب، أنس زروري "لم نكن محظوظين اليوم، نشكر المشجعين في الملعب وحتى الذين دعمونا من منازلهم، شعرنا بالفعل بالقوة المغربية في هذه البطولة، لم نكن الوحيدين الذين صُدمنا، بل كل العالم الذي رأى أن المغرب بلد جميل قادر على دعم فريقه بصرف النظر عن النتائج. سنعود الآن إلى أنديتنا ونتابع عملنا".

وقال حارس المرمى الاحتياطي للمغرب، منير المحمدي القجوي، إنني "سعيد وفخور بهذه المجموعة، حققنا نجاحات كبيرة في هذه البطولة، نشكر الجماهير على دعمها في كأس العالم. كنا نرغب بالعودة إلى المغرب مع المركز الثالث".

وذكر لاعب وسط المغرب، إلياس شاعر، أنه "بالطبع الأمر مخيب، كنا قريبين من المركز الثالث، ونستحق أكثر من ذلك، رغم ذلك يجب أن نكون فخورين بأنفسنا لأننا صنعنا التاريخ، يجب أن نستمر بهذا المسار على أمل تحقيق الكثير من الآمال والأحلام المغربية، أما عن التحكيم فلا تعليق لدي".