مونديال قطر: ماذا قال لاعبو الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم؟

عاد لاعبو المنتخب الأرجنتيني إلى منصة التتويج بالبطولة الكبرى على مستوى العالم بعد الغياب عنها منذ نسخة العام 1986.

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب فرنسا بركلات الترجيح بالنتيجة 4-2 في نهائي مونديال قطر، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل مثير بثلاثية لكل منهما.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتوّج فيها الأرجنتين ببطولة كأس العالم بعد نسختي العام 1978 و1986.

إيميليانو مارتينيز (Gettyimages)

وقال حارس مرمى الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى لركلة ترجيحية باكيا في المقابلة على أرض الملعب "كانت مباراة صعبة جدا وعانينا كثيرا، كان علينا أن نعاني ونصل إلى ركلات.. سجلنا الهدف الثالث وثم حصلوا على ركلة جزاء وسجلوا، وكان من الممكن أن يضيفوا الرابع".

وأضاف "هذا ما حلمت به. حلمت كثيرا بهذه البطولة.. لا كلام لأصف ما أشعر به. غادرت بلدي باكرا إلى إنجلترا، أهدي اللقب إلى عائلتي وأطفالي، أعتقد أنني خرجت من مكان متواضع وأنا شاب وأريد أن أهدي ذلك لوالدتي".

ليونيل سكالوني (Gettyimages)

وذكر مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني "أعتقد أننا لا ندرك ما حققناه، هذه اللحظة كي نستمتع، عشنا لحظات صعبة وكنا سويا في السراء والضراء، نحن معتادون على مثل هذه الأمور.. أعتقد أنها متعة كبيرة أن نصل إلى القمة لأنه شعور فريد جدا".

وتابع باكيا "الجميع يقول إنه يجب شكر العائلة (للوصول إلى هذا الإنجاز). أعتقد أنه لو كان والدي موجودا كنت سأهدي له هذا الفوز والانتصار، ووالدتي أيضا. هما ساعداني في حياتي وعلماني ألا أستسلم وأن أمضي قدما وأعمل بجد دوما. اليوم أجني الثمار".

لاوتارو مارتينيز (Gettyimages)

وقال المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، متأثرا في المقابلة على أرض الملعب "لا أعرف ماذا أقول.. أنظر إلى هذا (الأجواء). أشكر الجميع والشعب الأرجنتيني وعائلتي والـ26 لاعبا ومن بقوا في الخارج والطاقم والاتحاد وكل شخص كان معنا".

وأكمل "أهدي اللقب إلى كل الأشخاص الذين ذكرتهم وإلى عائلتي التي في المدرجات ووالدتي في البيت وتشاهد المباراة من كل قلبها وجدتي التي لا تمر بأفضل اللحظات. آمل أن يمنحها (هذا اللقب) المزيد من القوة".

رودريغو دي بول (Gettyimages)

وذكر لاعب وسط الأرجنتين، رودريغو دي بول "نحن أبطال العالم، لم أتخيل ذلك أبدا، لم أتخيل مطلقا أنني سأحمل الكأس. لقد ولدنا لنعاني، نحن الأرجنتينيون كذلك. ستخلد ذكرانا لما أنجزناه. نحن على قمة العالم، وأعتقد أننا نستحق ذلك".

إنزو فرنانديز (Gettyimages)

وقال لاعب وسط الأرجنتين وأفضل لاعب شاب في البطولة، إنزو فرنانديز، إنه "لن أنسى أبدا تلك اللحظة في حياتي. المجيء إلى هنا، والحصول على فرصة للعب كأس العالم والفوز بها لبلدي لا يقدر بثمن، إنها لحظة سأحملها معي إلى الأبد. الفوز بكأس العالم أمر لا يصدق. ميسي يستحقه أكثر من أي شخص آخر، أنا سعيد من أجله، للاعبين".

لياندرو باريديس (Gettyimages)

وذكر لاعب وسط الأرجنتين، لياندرو باريديس، أنه "لا توجد كلمات لوصف ذلك. حتى في أجمل حلم، لم أكن أعتقد أنني سأحققه، إنه من أجل الشعب، إنه للأرجنتينيين، الأطفال الذين لا يمكن أن يتواجدوا هنا. سيكون من الصعب التراجع بعد ما أنجزناه. نحن سعداء للغاية وعملنا بجد لتحقيق ذلك".