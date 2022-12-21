خاص | ما بعد مونديال قطر: فلسطين باقيةٌ في وجدان العرب

على الرغم من عدم مشاركة المنتخب الفلسطيني في مونديال قطر 2022 إلا أن العاصمة، الدوحة، ازدانت بالأعلام الفلسطينية، وبرز حضور فلسطين بشكل لافت في مونديال قطر بين صفوف المشجعين، واللاعبين، والقطريين.

وقال الشاب محمد المعمري من سلطنة عُمان لـ"عرب 48" إنه "نرتدي العلم الفلسطيني ونتجول في قطر وفي منطقة سوق واقف، وذلك تضامنًا مع القضية العربية الفلسطينية، ولنرفع صوتنا عاليًا من قطر أمام العالم أجمع بأن القضية الفلسطينية حاضرة".

وفي سياق وجود القضية الفلسطينية في مونديال قطر، أشار المعمري إلى أن "الشعوب العربية رفعت العلم الفلسطيني وبقوة في مونديال قطر، وأظهرت تضامنها ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية. صحيح أن بعض الحكومات العربية طبعت علاقتها السياسية مع إسرائيل، لكن بالطبع الشعوب ليست راضية عن هذا التطبيع، وباعتقادي الشعوب لن ترضى عن التطبيع".

وقال الشاب حماد المنصوري من البحرين لـ"عرب 48" إن "القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، إنما هي قضية كل العرب والمسلمين، وهذه قضيتنا وهي داخل قلوبنا، وهذا أقل ما نقدمه أمام العالم، أن نرفع العلم الفلسطيني عاليًا وفي كل مكان".

محمد المعمري (عرب 48)

وأضاف المنصوري أن "كل محاولات الدول الغربية ووسائل الإعلام الموجهة ضد العرب والقضية الفلسطينية لم ولن تردعنا عن رفع العلم الفلسطيني، وسنبقى نرفع العلم الفلسطيني عاليًا، لأن هذه قضية الشرفاء والأحرار وهي قضية إنسانية بالأساس".

وقال الشاب ليث الكعبي من قطر لـ"عرب 48" إن "جميعنا عرب وأمة واحدة وقضيتنا واحدة، وفلسطين قضية كل الأمة العربية، وستبقى حرة مهما حاولوا النيل منها".

ليث الكعبي (عرب 48)

وتابع الكعبي أنه "صحيح يوجد حكومات طبعت علاقاتها مع إسرائيل، لكن صوت الشعوب مختلف وليس كصوت الحكومات، والشعوب العربية ضد التطبيع".

وقال الشاب محمد العباسي من البحرين لـ"عرب 48" إن "قضية فلسطين قضية الشرفاء وقضية الأمة العربية والإسلامية، لذلك واجب على كل عربي حر رفع العلم الفلسطيني عاليًا، ليبقى شامخًا أمام كافة دول العالم، خاصةً تلك التي لا تريد الخير لنا".

محمد العباسي (عرب 48)

وزاد العباسي أن "كل المحاولات التي يقوم بها الغرب من أجل زعزة الشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية فاشلة، ونؤكد أن فلسطين ستنتصر، ولن نتخلى عن فلسطين وعن شعبها".

وختم العباسي بالقول إن "الحكومات طبعت، لكن نحن الشعوب ولم ولن نطبع أبدًا".