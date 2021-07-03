يورو 2020: إيطاليا تتلقى ضربة موجعة

ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إيطاليا تلقى صفعة قوية بعد إصابة أحد أبرز لاعبيه في مواجهة بلجيكا، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وحقق المنتخب الإيطالي التأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، حيث من المقرر أن يلاقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي.

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي كل من نيكولو باريلا بالدقيقة 31 ولورينزو إنسيني بالدقيقة 44، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن ليوناردو سبينازولا الظهير الأيسر للمنتخب الإيطالي، سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب، وبالتالي سيغيب عما تبقى من مسابقة اليورو.

وأضافت أن سبينازولا الذي خرج في الدقيقة 79، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال اللقاء، يعاني من قطع في وتر أكيليس.

يشار إلى أن ليوناردو كان أحد أهم مفاتيح لعب منتخب إيطاليا طوال المباريات الخمس التي لعبها في البطولة بداية من دور المجموعات مرورًا بالمباريات الإقصائية.