يورو 2020: إنجلترا تتلقى دفعة قوية

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 16:51

يورو 2020: إنجلترا تتلقى دفعة قوية
اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا (أ ب)
عرب ٤٨

يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة نظيره منتخب الدانمارك على ملعب "ويمبلي"، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتلقى مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، دفعة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام الدانمارك، بعدما اقترب بوكايو ساكا من التواجد مع زملائه بعد تعافيه من الإصابة.

وقال ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، إن الجناح بوكايو ساكا، سيكون في كامل اللياقة وجاهزًا للمشاركة في مباراة الأربعاء.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن ساكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مران منتخب بلاده، والتي حرمته من المشاركة أمام أوكرانيا في دور الثمانية.

وشارك ساكا أساسيًا من البداية في فوز إنجلترا 2-0 على ألمانيا في دور الـ16، وفي الفوز 1-0 على جمهورية التشيك في آخر مباريات إنجلترا بدور المجموعات.

وأضاف ساوثغيت "يفترض أن يكون لائقًا وعلى ما يرام. سيعود للتدريب بصورة كاملة مع الفريق".

وتسعى إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى، لأول مرة منذ فوزها بكأس العالم في 1966 في استاد ويمبلي.


#إنجلترا
#الدانمارك
#غاريث ساوثغيت
#بوكايو ساكا
#كأس أمم أوروبا
#يورو 2020

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