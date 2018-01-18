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فينغر يبحث عن بديل لنجم بروسيا دورتموند

تاريخ النشر: 18/01/2018 - 15:36

فينغر يبحث عن بديل لنجم بروسيا دورتموند
(توضيحية)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : نايف صباح

قالت تقارير صحفية ألمانية صباح اليو الخميس، إن صفقة ضم نجم بروسيا دورتموند، الغابوني أوبامياغ لنادي الأرسنال الإنجليزي تزداد تعقيدٌا مع رفض إدارة النادي الألماني بيع المهاجم بأقل من 70 مليون يورو.

ويقترب المهاجم  أليكسيس سانشيز من الرحيل إلى نادي مانشستر يونايتد، الذي يرفض الخروج من صراع الحصول على خدمات النجم التيلي.

ووفقا لصحيفة كيكر الألمانية، فإن إدارة نادي بوروسيا دورتموند، أخبرت نظيرتها في آرسنال أنه لن يتم بيع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بأقل من 70 مليون يورو ، وهو ما يرفضه الجانرز والمدرب الفرنسي آرسين فينغر.

وكان آرسنال اتفق مؤخرا مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني على الانتقال هذا الشتاء، الا أنه تتبقى موافقة ناديه الألماني.

وتتمسك إدارة دورتموند بعدم بيع اللاعب بسعر رخيص رغم مشاكله الكثيرة هذا الموسم وايقافه أكثر من مرة لأسباب تأديبية.

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة الى أن دورتموند مهتم بأوليفيه جيرو مهاجم آرسنال، وهو ما قد يعني إدراج نادي شمال لندن للفرنسي في الصفقة لتقليل ثمن أوباميانج، على الرغم من أن تقارير أكدت مؤخرا أن الفريق الألماني يرفض أي صفقة تبادلية مع المدفعجية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أوباميانغ
#فينغر
#أرسنال

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