آرسنال يعبر إلى نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على تشيلسي

نجح نادي نادي آرسنال الإنجليزي بالتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة لكرة القدم بعد أن فاز مساء أمس الأربعاء في مباراة نصف النهائي على نادي تشيلسي بالنتيجة

وافتتح إيدين هازارد التسجيل في الدقيقة السابعة لتشيلسي، قبل أن يعادل آرسنال النتيجة في الدقيقة 12 بهدف أحرزه مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سجل السويسري جرانيت تشاكا هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة 60.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل آرسنال لملاقاة مانشستر سيتي في النهائي على ملعب "ويمبلي" يوم 25 من الشهر المقبل.

وغاب عن صفوف تشيلسي كل من تيبو كورتوا وسيسك فابريجاس وألفارو موراتا للإصابة، ولعب ويلي كاباييرو بين الخشبات الثلاث، فيما تولّى إيدين هازارد دور المهاجم الصريح ومن حوله ويليان وبدرو رودريجيز، مقابل جلوس البلجيكي ميتشي باتشواي على مقاعد البدلاء.

أما آرسنال، فأجرى تعديلا وحيدا على تشكيلته التي سحقت كريستال بالاس 4-1 في الدوري الممتاز السبت الماضي، فوقف الكولومبي دافيد أوسبينا لحراسة المرمى بدلا من التشيكي بيتر تشيك.

وألغى الحكم هدفا لتشيلسي أحرزه بيدرو في الدقيقة الخامسة بداعي التسلل، لكن هازارد عوّضه بعد دقيقتين إثر هجمة سريعة مرّر على إثرها بدرو الكرة إلى النجم البلجيكي الذي انفرد بالحارس وسجل بهدوء هدف التقدم للفريق الضيف.

وردّ آرسنال عندما مرّر أليكس أيوبي الكرة إلى جاك ويلشير، الذي حاول وضع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة لكن كاباييرو أنقذ الموقف، قبل أن يعادل صاحب الأرض النتيجة بالدقيقة 12 بطريقة كوميدية، عندما قابل ناتشو مونريال ركنية برأسه لتصطدم الكرة برأس أندريس كريستينسن ثم رأس روديجر لتخدع الحارس وتتهادى إلى الشباك.

عاد تشيلسي للسيطرة على منتصف الملعب، وكاد يتقدّم مجدّدا في الدقيقة 20 عندما مرّر بدرو الكرة إلى هازارد الذي تركها تمر بين قدميه نحو ويليان الذي سدد بجانب المرمى.



وأرغمت الإصابة ويليان على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه روس باركلي في مباراته الأولى مع تشيلسي منذ انضمامه إليه قادما من إيفرتون.

وكادت ركلة حرة نفّذها لاعب آرسنال تشاكا من زاوية شبه مستحيلة أن تغالط الحارس كاباييرو بعد اصطدامها بمدافع، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 33، ومرّر ويلشير الكرة إلى أوزيل وسط زحمة مدافعي تشيلسي، لكن كرة الألماني مرت بجانب القائم الأيمن بعد ارتدادها من مدافع.

وبدأ آرسنال الشوط الثاني بقوة، وسدّد تشاكا كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 45، ومر أيوبي من الجهة اليسرى ومرّر كرة أمام المرمى كاد مدافع تشيلسي سيزار أزبيليكويتا يضعها في شباك فريقه، ثم وصلت تمريرة مقطوعة من لاكازيتي بالصدفة إلى زميله تشاكا الذي وضعها من فوق الحارس كاباييرو داخل الشباك في الدقيقة 60.

وأجرى تشيلسي تبديلا بإخراج بدرو وإشراك باتشواي، وأوشك آرسنال على مضاعفة تقدّمه في الدقيقة 76 من هجمة مرتدة مرر على إثرها الظهير الأيمن هيكتور بيليرين الكرة إلى أيوبي الذي سدّد من وضع مريح في قدم الحارس أوسبينا، ثم وقف بيليرين أمام ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو الذي سدد على "الطاير" لتتحول الكرة إلى ركنة لم تثمر عن جديد.