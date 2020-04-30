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الدوري الفرنسي: ليون يعتزم الاستئناف على قرار الرابطة

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 21:39

الدوري الفرنسي: ليون يعتزم الاستئناف على قرار الرابطة
نادي ليون (أرشيفيّة أ. ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن رئيس نادي ليون، جان ميشال أولاس، مساء اليوم الخميس، أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اثر إعلانها التوقف النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ "إجراءات عديدة" للاحتجاج على "خسارة الفرصة" والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

وقال أولاس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس وصحيفة "لو بروغريه" الإقليمية "من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، إنها خسارة فرصة مهمة جدا (...) سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مضيفا أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية "لتعليق القرار بصفة مستعجلة".

ويذكر أن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أطلقت الصافرة النهائية لمسابقاتها بإعلانها اليوم، الخميس، اتباع أوامر الحكومة وتفعيل التوقيف النهائي لموسم الدرجة الأولى بسبب فيروس كورونا المستجد، معتمدة ترتيبا تُوج من خلاله باريس سان جرمان باللقب وحرم ليون من التأهل إلى المسابقات القارية، وهبوط تولوز الى الدرجة الثانية.

وكشفت الرابطة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو عن "الترتيب النهائي" الذي ضمن من خلاله مرسيليا ورين تأهلهما إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما كان ليون السابع أبرز الخاسرين كونه جاء خارج المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.


#الدوري الفرنسي
#باريس سان جيرمان
#ليون
#دوري الأبطال

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