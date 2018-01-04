لجنة مئوية عبد الناصر تقيم مهرجانا جماهيريا في الناصرة

استكملت "لجنة مئوية جمال عبد الناصر" استعداداتها لعقد المهرجان الجماهيري يوم الـ15 عشر من كانون الثاني/ يناير الحالي، يوم ميلاد القائد العربي الخالد جمال عبد الناصر، احتفاء بمرور 100 عام على ولادته، وذلك في قاعة سينمانا في الناصرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة مئوية جمال عبد الناصر، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

ويشتمل الاحتفال على كلمات وتحيات وفيلم وثائقي عن مسيرة جمال عبد الناصر وفقرات فنية ومعرض صور تجسد أهم مراحل ثورة الزعيم ومواقفه.

وجاء في البيان أن "لجنة المئوية تتشكل من شخصيات قومية ناصرية ارتأت أن تقيم احتفالية بالزعيم العربي الكبير بمناسبة مئويته الأولى، نظرا لما يمثله عبد الناصر على الساحة العربية بفكره وأعماله وطموحاته وميراثه القومي الوحدوي، وهو الذي زرع الكرامة القومية والشخصية لدى أبناء هذه الأمة بعد عصور من الذل والاستعباد، ونظرا لحاجة جماهيرنا وشعوبنا العربية لهذا النهج القومي الذي يصون وجودنا ووحدتنا على أساس قومي يجمع شمل أمتنا، وخاصة أن الأيام والسنين أثبتت ضرورة تعميق وترسيخ هذا النهج الذي لا بديل عنه".

وأضاف أنه "أجرت لجنة مئوية عبد الناصر اتصالاتها مع اللجنة القومية لمئوية عبد الناصر في مصر، التي حيت اللجنة وجماهير الشعب الفلسطيني على هذه المبادرة. وبدورها فإن اللجنة المحلية تؤكد أن أبوابها مشرعة أمام الناصريين والعروبيين للانخراط في برامجها ونشاطاتها. وتهيب لجنة مئوية عبد الناصر بأبناء شعبنا شيبا وشبانا، نساء ورجالا، من كافة القرى والمدن والتجمعات العربية لحضور المهرجان الجماهيري احتفاء بمئوية الزعيم العربي الكبير، الذي ضحى بروحه من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر ونصرة لقضية هذا الشعب، إضافة إلى تضحياته الجسام في توحيد العرب ونشر القومية العربية وتحقيق الإنجازات للشعوب العربية".

وختمت اللجنة بالقول، "كلنا نتوجه إلى الناصرة يوم 15 الشهر الحالي للاحتفال بمئوية القائد الخالد جمال عبد الناصر".