سمينار ومنح دراسيّة لدعم مهارات البحث لطلبة الدكتوراه الفلسطينيّين

يُعلن "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" عن فتح بابِ التسجيل لورشة أبحاثٍ لطلبة الدكتوراه الفلسطينيّين. تهدفُ الورشة لأن تكون فَضاءً تربوياً يَعرضُ فيه طلاب الدكتوراه أبحاثهم وكتاباتِهم، الناجزة منها وما هو قيّد التطوير، بحريةٍ وتتطلعٍ للنقّد والحوار، ويشرف عليها مجموعة من الأكاديميين والمحاضرين الفلسطينيين. تسعى الورشة الى توفيرِ مناخٍ داعمٍ قَوامُه التعلمُ التعاونيُ وتبادلُ الخبرات والمَعارف بين مُنتسبي الورشة. كما تولي الورشة أهمية خاصة لضَرورة أن يُبلور المشاركون والمشاركات في الورشة رُؤاهم النقدية بخصّوص مواضيعهم البحثية وأن يُوضّحوا ضِمنها إسهاماتهم النظرية وأهمية مَشاريعهم. تدار الورشة بالّلغة العربية من أجل التَمرس على العَرض بلغة الأم، وتتضمن لقاءات مع باحثين وباحثات فلسطينيين من ذوي التجربة والمكانةِ حول مساراتهم البحثية وسِيّرهم الأكاديمية وعطائهم المُجتمعي.

تُعْقَد الورشة على مدار ثمانية لقاءات، مرّة واحدة كل شهر، في "مدى الكرمل" في حيفا، ابتداءً من شهر شباط 2018، في موعد يتم الاتفاق عليه بين مشتركي الورشة. من بين مُخرجات الورشة سيكون أوّلًا نشر عدد خاص من مجلة "جدل" التي يصدرها مركز مدى الكرمل، تتضمن مقالات حول المشاريع البحثية للطلاب يوضحون بها الأطر النظرية لأبحاثهم وأهميتها المجتمعية. ثانيًّا مشاركة الطلاب في مؤتمر طلاب الدكتوراه الذي سيعقد في صيف 2018.

يمنح المركز كل مشارك/ة بالورشة مِنحةً مالية بقيمة ألف وخمسمائة دولار تقدّم لهم على ثلاث مراحل: في اللقاء الخامس، في اللقاء الأخير، وبعد إصدار عدد "جدل".

على المعنيين والمعنيات بالالتحاق بالورشة أن يكونوا طلابًا للقب الثالث في العلوم الاجتماعية، الإنسانية أو الحقوق. وأن يكونوا في المرحلة الثانية من دراستهم للدكتوراه، اي ما بعد المصادقة على اقتراح البحث (في حالات استثنائية يمكن قبول طلاب ممن لم يبلغوا هذه المرحلة بعد، ولكنهم اثبتوا تفوقًا علميا في اللقب الثاني).

على كل راغب وراغبة في التسجيل تسليم المواد التالية باللغة العربية بتاريخ أقصاه 30/1/2018:

1. رسالة طلب انضمام للورشة (لا تتعدّى 300 كلمة)، تشرح فيها اهتمامك وتوقعاتك للإستفادة من هذه الورشة.

2. موجز البحث (لا يتعدّى 500 كلمة).

3. سيرة ذاتية.

4. رسالة توصية أكاديمية* (يفضل أن تكون من المشْرف أو المشْرفة على البحث).

5. وثيقة رسمية تؤكد أن الطالب في المرحلة الدراسية الثانية للدكتوراه (مع حفظ الحق لمدى الكرمل بالاستغناء عن هذا الشرط في حالات استثنائية كما ذكر اعلاه).

ترسل الطلبات الى مدى الكرمل بواسطة البريد الالكتروني: mada@mada-research.org

* ممكن ان تكون الرسالة بالعربية، العبرية او الانجليزية