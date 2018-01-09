منتدى الثقافة والفنون بالمثلث- تشرين ينظم معرضه الفني الأول

ينظم منتدى الثقافة والفنون بالمثلث- تشرين، أولى نشاطاته الرسمية، المتمثل بمعرض "إحنا هين"، ويهدف إلى تعريف المجتمع على إنتاجات فنية لفنانين وفنانات محليين من منطقة المثلث، والتي تعرض لأول مرة.

يحتوي المعرض على مجموعة من الأعمال التي تتناول عدة قضايا محورية في المجتمع العربي، بدءًا بالنضال الفلسطيني مرورا بالمرأة وقضايا أخرى يتم التعبير عنها بأساليب فنيّة وأدبيّة ثرية ومبتكرة.

يُقام المعرض في صالة "الحيز البديل" التابعة لجمعية تشرين في مدينة الطيبة ويشكل انطلاقة لها.

وسيفتتح المعرض يوم الجمعة المقبل، 2018/01/12، الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 2018/01/19، وسيكون المعرض مفتوح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

ويسعى منتدى الثقافة والفنون بالمثلث - تشرين، لتأسيس منبر لإنتاج ثقافي-فني في مختلف مجالات الثقافة والفنون (أزياء، موسيقى، مسرح، تصوير، عمارة وغيره) بهدف إثارة خطاب نقدي وبناء في المجتمع الفلسطيني عمومًا، ومنطقة المثلث تحديدًا وتسليط الضوء على إنتاجات فنية وأدبية بهدف خلق منصة دائمة لها وتشجيع رواد هذه الإنتاجات حتى يتسنى لهم عرضها على الجمهور المتذوق والمتعطش لها .

ويهدف المنتدى لتعزيز الإنتاجات في مختلف مجالات الفنون، من خلال بناء كوادر منتجين ومنتجات محليين، وتوعية المجتمع، وبالتحديد جيل الشباب، على إمكانية الإثراء والتأثير بواسطة أدوات فنية وإبداعية بديلة وغير تقليدية.

جاءت فكرة إقامة "الحيز البديل" تلبية لحاجة الفنانين/ات المحليين/ات لحيز مهني مستقل، يحتضن وينمي القدرات الإبداعية والفنية، ويخلق مساحة لتبادل الخبرات، ويهيئ جوًا ملهمًا ومشجعًا على الإنتاج والمبادرة الفنية ويستضيف نشاطات ومعارض فنية تساهم في تعزيز التواصل مع المؤسسات والمبادرات الثقافية والفنية الفلسطينية ومن شتى أنحاء العالم.