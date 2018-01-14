"حملة" ينظم منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2018

ينظم المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، يوم الأربعاء القادم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، الدورة الثانية من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي، في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

ويركّز المنتدى لهذا العام على محورين أساسيين، وهما: حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، والنشاط الرقمي في فلسطين، في سياق الوجهات العالمية للحقوق الرقمية. بالإضافة إلى مبادرات فلسطينية نجحت في توظيف أدوات النشاط الرّقمي بشكل ملهم، وحققت أثراً اجتماعياً أو سياسيا أو ثقافياً.

ويقام المنتدى بمشاركة 24 متحدثاً ومدرّباً يمثّلون شركات كبرى تعمل في المجال الرقمي والاجتماعي، وفي مقدّمتهم فيسبوك وجوجل، وكذلك ممثلين عن مؤسسات حقوقية محلية ودولية، تعمل في مجال الحقوق الرقمية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"مؤسسة الحق"، و"مؤسسة الضمير".

ويشارك في المنتدى ناشطون وصحافيون وطلبة وحقوقيون ومهتمّون في مجال الحقوق الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، من الضفة الغربية والقدس والداخل، كما ستتمّ بثّ الجلسات وكلمات المتحدّثين مباشرةً على حساب مركز حملة على "فيسبوك".

وسيعلن مركز حملة خلال فعاليات المنتدى لهذا العام عن نتائج دراسة مسحية لـ "انتهاكات وتهديدات الحقوق الرقمية في فلسطين"، أنجزها مؤخراً بدعم من "جمعية الاتصالات التقدمية APC"، تؤكد أن الحريات الرقمية للفلسطينيين المقيمين في الضفة وغزة والقدس والداخل المحتلّ، شهدت تدهوراً سريعاً في العامين الأخيرين.

برنامج المنتدى

ويتضمّن المنتدى ثلاثة فقرات، وهي المداخلات والورشات التدريبية والمبادرات الرقمية. وتمتدّ الفقرة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً، حتى الثانية والنصف ظهراً، وهي عبارة عن ثلاث جلسات يقدّم فيها المتحدثون مشاركاتهم، وتناقش الجلسة الأولى الانتهاكات الرقمية بحقّ الفلسطينيين.

وتحاول الجلسة الأولى الإجابة على أسئلة تتعلّق بالانتهاكات الرقمية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، والفلسطينية في الضفة وغزة بحقّ الناشطين الفلسطينيين، بالحدّ من حريتهم في التعبير، تبعاً لقوانين تثير جدلاً، وتواجه رفضاً من المجتمع المدني الفلسطيني.

ويشارك في هذه الجلسة إلى جانب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، سامر شرقاوي الممثلٌ عن وزارة العدل الفلسطينية، تحت عنوان "التزام فلسطين بالتشريعات الدولية المتعلّقة بالحقوق الرقمية".

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "التوجهات العالمية للحقوق الرقمية: من النظرة العالمية إلى الواقع الفلسطيني". بمشاركة مديرة سياسات المُنتَجات في فيسبوك التي ستتناول في مداخلتها سياسة الشركة بإدارة المحتوى في "مناطق الصراع".

كما تقدّم ثواب شبلي، متخصصة سياسات يوتيوب في شركة جوجل مشاركتها بعنوان "أهمية السياق عندما نوثّق الصراعات والعنف". إلى جانب مداخلات أخرى تحاول ربط الحقوق الرقمية بتشريعات حقوق الإنسان.

أما الجلسة الثالثة فتطرح رؤية لـ "فلسطين تقدمية وعادلة" بالاستخدام المبتكَر للأدوات الرقمية، وتقدّم تجارب فلسطينية في هذا الإطار، حيث يشارك فيها بحث إثنوغرافي معمّق في النشاط الرقمي الفلسطيني، كما توضح مشاركة أخرى أهمية موسوعة ويكيبيديا الحرة في فلسطين.

ورشات تدريبية ومبادرات ملهمة

وتتضمّن الفقرة الثانية من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 8 ورشات تدريبية متزامنة، تمتدّ لساعتين، يقدّمها متخصصون، تتعلّق بالأمان والخصوصية الرقمية، والتمويل الجماعي، وتوثيق الأدلّة بالهواتف، وإدارة الحملات في المؤسسات غير الحكومية، وحماية المحتوى الرقمي من سياسات شبكات التواصل.

ويتيح المنتدى هذا العام في الفقرة الثالثة، الفرصة للمشاركين للتعرّف على 3 تطبيقات ملهمة، وهي لعبة "ليلى وظلال الحرب"، المستلهمة من العدوان على قطاع غزة، وتطبيق "بنك الدم الفلسطيني" لتنظيم عملية التبرّع بالدم، و"شاهد على الفظائع" لتوثيق الانتهاكات بالهاتف الذكي، و"جلب المسؤولين عنها إلى العدالة" في حال التحقق من المادة المصوّرة في المحكمة.

يهدف هذا الحدث السنوي إلى حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية، بتوفير منصّة لمناقشة التحديات التي يواجهها المجتمع المدني الفلسطيني، والناشطين الرقميين العاملين على القضية في العالم. وكذلك توفير مساحة لتبادل التجارب، وتطوير عمل ناشطي العمل الرقمي في فلسطين، وإيجاد حلول للتهديدات التي يواجهونها.

وتقام هذه النسخة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي بالشراكة مع، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، ومؤسسة access now grants، وأكاديمية DW، كما تقوم شركة مدى للإنترنت بتوفير خدمة الشبكة للمشاركين في المنتدى.