  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 15:37

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة
وقفة ضد العنف والجريمة بجامعة حيفا، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

نظّم التجمّع الطلابي في جامعة حيفا اليوم، الأربعاء، وقفة صامتة تعبيرا عن الحزن والغضب إزاء العنف وقتل النساء والتي كان آخرها محاولة قتل طالبة في جنين.

وشارك في الوقفة العشرات من الطُلاب العرب، وأعربوا عن سخطهم واستنكارهم إزاء العنف والجريمة التي يُعاني منها المُجتمع العربي.

وقال عضو لجنة نقابة الطلاب وعضو التجمع الطلابي في جامعة حيفا، علي زبيدات، لـ"عرب 48" إن "واجب طلاب الجامعات بشكل عام والحركات الطلابية بشكل خاص أخذ دورها في هذا الموضوع ومحاربة العنف والجريمة".

وتوجه بالشكر للطلاب المشاركين بالوقفة مؤكدا على أهمية مواصلة النشاطات الهادفة والمميزة التي ينفذها الطلاب العرب في الجامعات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التجمع الطلابي
#جامعة حيفا
#العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العلاج المعرفي السلوكي... معاني دلالات وسبل علاج الإنسان
العلاج المعرفي السلوكي... معاني دلالات وسبل علاج الإنسان

2018-01-17

الناصرة: ابتدائية الكروم تتألق بنتائج الميتساف
الناصرة: ابتدائية الكروم تتألق بنتائج الميتساف

2018-01-16

وجه آخر للعنصرية: تحريض على العرب في جامعة حيفا
وجه آخر للعنصرية: تحريض على العرب في جامعة حيفا

2018-01-15

الأكثر قراءة

وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

2018-01-16
طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

2018-01-16
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

2018-01-16
حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

2018-01-16
14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

2018-01-16