جامعة حيفا: التجمع الطلابي ينظم وقفة ضد العنف والجريمة

نظّم التجمّع الطلابي في جامعة حيفا اليوم، الأربعاء، وقفة صامتة تعبيرا عن الحزن والغضب إزاء العنف وقتل النساء والتي كان آخرها محاولة قتل طالبة في جنين.

وشارك في الوقفة العشرات من الطُلاب العرب، وأعربوا عن سخطهم واستنكارهم إزاء العنف والجريمة التي يُعاني منها المُجتمع العربي.

وقال عضو لجنة نقابة الطلاب وعضو التجمع الطلابي في جامعة حيفا، علي زبيدات، لـ"عرب 48" إن "واجب طلاب الجامعات بشكل عام والحركات الطلابية بشكل خاص أخذ دورها في هذا الموضوع ومحاربة العنف والجريمة".

وتوجه بالشكر للطلاب المشاركين بالوقفة مؤكدا على أهمية مواصلة النشاطات الهادفة والمميزة التي ينفذها الطلاب العرب في الجامعات.