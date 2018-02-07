اتحاد الشباب ينظم 11 حافلة لليوم المفتوح في جامعة تل أبيب

أطلق اتّحاد الشّباب الوطني الديمقراطي (شبيبة التّجمع) بالتعاون مع فرع التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب (حركة جفرا)، يوم الجمعة الماضي، 11 حافلة من مختلف المدن والقرى العربية لتقل أكثر من 500 طالب وطالبة ثانويين عرب للمشاركة في اليوم المفتوح في جامعة تل أبيب.

وكان في استقبال الطلاب والطالبات الثانويين، طلاب وطالبات الجامعة من أعضاء "جفرا- التجمع الطلابي في تل أبيب"، حيث قدموا لهم المرافقة والإرشاد حول التجربة الجامعية، والتسجيل في الجامعة، واختيار المواضيع المختلفة.

ويأتي هذا النشاط استمرارًا لجهود اتّحاد الشّباب على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من خلال مشروع "مناليّة التّعليم للطّلاب الثّانويّين"، حيث يبادر اتحاد الشباب لأخذ دور فعّال في تشجيع الطلاب الثانويين العرب على الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى توجيههم ومرافقتهم تمهيدًا لبدء مسيرتهم في الجامعات والكليات عبر تنظيم سفريات وإرشاد في الأيام المفتوحة في الجامعات، وتنظيم مواصلات لامتحان البسيخومتري وأيام توجيه دراسي في المدن والقرى العربية.

وفاق عدد الطالبات والطلاب المستفيدين من خدمات اتّحاد الشّباب ضمن هذا المشروع الستة آلاف طالب وطالبة على مدار السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن اتّحاد الشّباب يستعد لإقامة أيام توجيه دراسيّة في فروعه خلال شهر آذار/ مارس المقبل، لتقديم التوجيه والإرشاد للطالبات والطلاب حول المواضيع الدراسية المختلفة بالتزامن مع بدء التسجيل للجامعات والكليات للعام الدراسي المقبل.