إعلام يفتتح مشروع القيادة الشابة 2018

أطلق مركز "إعلام" في مدينة الناصرة، يوم الجمعة الماضي، مشروع القيادة الشابة لعام 2018، للسنة السابعة على التوالي، بمشاركة 24 شابًا وشابة من مختلف المناطق والبلدان.

ويهدف المشروع إلى بناء وتأهيل جيل شبابي قيادي وواعِ، قادر على التعبير عن نفسه والخوض بقضايا المجتمع وتمثيل شرائحه المختلفة. وتتألف المجموعة مختلف الفئات العمرية والجندرية، الانتماءات السياسية والحزبية، التيارات الفكرية والعقائد والمناطق الجغرافية من الشمال إلى الجنوب.

افتتحت اللقاء مركزة مشروع القيادات الشابة في مركز إعلام، سجى أبو فنة، بشرح عن إعلام ومشاريعه وعن مبنى الدورة. بدورها رحبت خلود مصالحة، المديرة العامة لمركز إعلام بالمشاركين وهنأتهم على وجودهم ضمن هذ الفوج الجديد لهذا المشروع، وشكرت مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية على الدعم السخي للمشروع.

كما أشرفت على اللقاء المدربة نجوان بيرقدار، التي مررت فعاليات تعارف للمشاركين لهدف صقل المجموعة. من ثم قامت بعرض مدخل أولي في عالم المناظرة، تعريف المشاركين على أسس المناظرات، بناء الحجج والادعاءات وقواعدها.

يُشار إلى أن المشروع يعمل على تنمية وبلورة أربعة استراتيجيات مهمة، ألا وهي القيادة، الخطابة، المناظرة والمحاكاة، كما ويهدف إلى المساهمة في صقل وتأهيل جيل قيادي ورائد، يملك مؤهلات القيادة ويتقن فنون الخطابة والمناظرة والمحاكاة ويتعرف على آليات عملها. بالإضافة إلى تنمية قدرة التفكير الجماعي والمسؤولية الاجتماعية، والقدرة على إيصال أفكار ورسائل سامية تنهض بالمجتمع.

ويُذكر أنه وخلال المشروع يقوم المشاركون بالتدرب بداية على آليات في القيادة وفن المناظرة، ولاحقًا التنافس فيما بينهم محاكين أدوار قياديين مركزيين، حيث تنتهي المنافسة بجوائز مالية توزع على 3 متنافسين.