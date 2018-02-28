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واحد من كل خمسة أفراد بالعالم "خارج نطاق التعليم"

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 18:35

واحد من كل خمسة أفراد بالعالم "خارج نطاق التعليم"
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، اليوم الأربعاء، أن نحو خُمس الأشخاص ممن هم في سن الدراسة، خارج نطاق التعليم، مشيرة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نحو 263 مليون شخص في سن الدراسة من أطفال ومراهقين وشباب، متسربون من التعليم.

و بيّن بحث أجراه معهد اليونسكو للإحصاء، تفاوت نسبة التسرب من التعليم حسب الفئة العمرية، مشيرا إلى أن أن هناك 9% من الأطفال الذين هم في عمر مرحلة الدراسة الابتدائية "6 – 11 عاما"، أي ما يصل إلى 63 مليون طفل، خارج نطاق التعليم، إلى جانب 61 مليون مراهق تترواح أعمارهم بين "12 – 14 عاما"، و139 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين "15 - 17 عاما"، أي في سن التعليم الثانوي وما فوقه، خارج نطاق التعليم.

كما أشارت بيانات المنظمة إلى وجود فجوة عميقة بين نسب التسرب من التعليم في الدول الغنية والفقيرة، موضحة أن نسبة من هم خارج التعليم ممن في سن المرحلة الثانوية وما فوقها تصل إلى 59% في الدول منخفضة الدخل، مقارنة بـ 6% فقط في الدول ذات الدخل المرتفع.

وأظهرت البيانات أن التسرب من التعليم يزيد بشكل خاص في منطقة الصحراء الكبرى الإفريقية بمعدل واحد من كل ثلاثة أفراد.

وأشارت إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل حاد بالنسبة للفتيات في تلك المنطقة، حيث ان هناك 123 أنثى مقابل كل 100 ذكر خارج التعليم.

 وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن "الأرقام الجديدة تُظهر بشكل صارخ حجم الفجوة التي يجب سدها لضمان حصول الجميع على التعليم"، مضيفة: "نحن بحاجة إلى نهج أكثر شمولا وفاعلية، إلى جانب توفير المزيد من الموارد للوصول إلى الأطفال والشباب الذين يحرمون من الحق في التعليم".


 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يونسكو
#الحرمان من التعليم
#دون تعليم
#أفريقيا

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