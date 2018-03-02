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عرابة: أعلى علامة بالإنجليزية قطريا للطالبة بيسان كناعنة

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 12:22

عرابة: أعلى علامة بالإنجليزية قطريا للطالبة بيسان كناعنة
بيسان سامي كناعنة
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

حصدت الطالبة بيسان سامي كناعنة من مدينة عرابة البطوف أعلى علامة وهي 296 من 300 في امتحان اللغة الإنجليزية على المستوى القطري في البلاد.

وتدرس الطالبة بيسان كناعنة بالصف السادس في مدرسة ابن سينا الابتدائية في عرابة بإدارة المربي غسان موسى.

وبهذا الإنجاز، حصلت مدرسة ابن سينا في عرابة على المرتبة الأولى قطريا بين المدارس.
وسادت أجواء من الفرح بين طلاب المدرسة وأهاليهم وطاقم المعلمين بعد الإعلان عن نتائج امتحان امتحان اللغة الإنجليزية على المستوى القطري في البلاد.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عرابة البطوف
#اللغة الإنجليزية
#ابن سينا

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