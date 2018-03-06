انخفاض معدل زواج الأطفال في جنوب آسيا بشكل ملحوظ

أدّى الانخفاض الكبير في حالات زواج الأطفال بجنوب آسيا إلى خفض معدل زواج الفتيات على الصعيد العالمي، وفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن توفير المزيد من الفرص التعليمية والاستثمار الحكومي في الفتيات المراهقات والدعوة القوية لعدم قانونية مثل هذه الزيجات، تسبب في خفض عدد حالات زواج الأطفال بمعدل 25 مليون حالة بالعالم العقد الماضي.

وقالت إن التقدم الذي تشهده الهند ساعد على تقليل خطر زواج القاصرات، دون سن الثامنة عشرة، في جنوب آسيا إلى نحو 30% بعد أن كانت النسبة حوالي 50 بالمائة.

وهناك 650 مليون سيدة في هذه المنطقة تزوجن في سن الطفولة.