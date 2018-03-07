آذار الشعر والمرأة بالناصرة: تكريم موظفات البلدية ونشاطات أخرى

نظمت بلدية الناصرة ونقابة المستخدمين فيها، اليوم الأربعاء، الحفل التكريمي السنوي لموظفاتها وعاملاتها، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار، وذلك في فندق رمادا أوليفييه في الناصرة.

وشمل البرنامج تحية رئيس البلدية، علي سلاّم، وتحية نقابة المستخدمين، وتحية مستشارة رئيس البلدية لرفع مكانة المرأة، ابتهاج مجلي.

وجرى تكريم موظفات وعاملات بلدية خرجن للتقاعد، وعرضت مسرحية إلى جانب برنامج فني.

وفي نفس السياق، تظاهرت عشرات النساء من أحزاب وحركات سياسية مختلفة وجمعيات المجتمع المدني في ساحة العين بالناصرة، وذلك ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي، وطالبن بـ"إنهاء الاحتلال"، وأكدن أن "هوية القدس عربية"، كما شددن على حقوق المرأة وحق العودة. ورفعن عدة لافتات حملت شعارات بينها " يوم المرأة مش عيد"!

هذا، وتنظم بلدية الناصرة مساء غد الخميس، الساعة السابعة مساء، في مركز محمود درويش الثقافي البلدي حفلا تكريميا لعدد من الشاعرات، ويشمل فقرات فنية ومعرض رسومات للنوادي النسائية بإشراف ابنة الناصرة، الفنانة خزيمة حامد.