التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا

قام التجمع الطلابي في جامعة حيفا باستقبال الطلاب العرب بمطوية إنجازاته الطلابية، وبمجموعة من أدبياته الفكرية والسياسية والاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتنظم جامعة حيفا يوما للحركات الطلابية المسجلة لدى عمادة الطلبة بشكل خاص، حتى تعرض كل منها أفكارها ورؤيتها وليطلع الطلاب عليها.

وقال ممثل الطلاب العرب في النقابة وعضو سكرتارية التجمع الطلابي، علي زبيدات، من مدينة سخنين، لـ"عرب 48"، إن "جامعة حيفا كجزء من أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية تعمل بشكل منظم على تهميش الحراك العربي السياسي والثقافي واقصاءه".

وأضاف أن "تنظيم هذا اليوم رغم أنه يعد سابقة وخطوة في الطريق الصحيح، إلا أنه جاء كجزء من تنظيم يوم لكل الحركات الطلابية العربية وغير العربية أيضًا".