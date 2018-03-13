  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 13:18

التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا
منصة التجمع الطلابي في جامعة حيفا، اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

قام التجمع الطلابي في جامعة حيفا باستقبال الطلاب العرب بمطوية إنجازاته الطلابية، وبمجموعة من أدبياته الفكرية والسياسية والاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتنظم جامعة حيفا يوما للحركات الطلابية المسجلة لدى عمادة الطلبة بشكل خاص، حتى تعرض كل منها أفكارها ورؤيتها وليطلع الطلاب عليها.

وقال ممثل الطلاب العرب في النقابة وعضو سكرتارية التجمع الطلابي، علي زبيدات، من مدينة سخنين، لـ"عرب 48"، إن "جامعة حيفا كجزء من أي مؤسسة أكاديمية إسرائيلية تعمل بشكل منظم على تهميش الحراك العربي السياسي والثقافي واقصاءه".

وأضاف أن "تنظيم هذا اليوم رغم أنه يعد سابقة وخطوة في الطريق الصحيح، إلا أنه جاء كجزء من تنظيم يوم لكل الحركات الطلابية العربية وغير العربية أيضًا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#التجمع الطلابي
#جامعة حيفا

التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا

التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا

التجمع الطلابي يعرض إنجازاته أمام طلاب جامعة حيفا

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدراسة الأكاديمية تطوّر المهارات غير المعرفية للطلاب
الدراسة الأكاديمية تطوّر المهارات غير المعرفية للطلاب

2018-03-12

كتلة التجمع الطلابي "جفرا": نتعرض لتضييق ونُلاحَق سياسيا
كتلة التجمع الطلابي "جفرا": نتعرض لتضييق ونُلاحَق سياسيا

2018-03-12

"إعلام" ينظم ندوة عن دور الإعلام في محاربة العنف والجريمة
"إعلام" ينظم ندوة عن دور الإعلام في محاربة العنف والجريمة

2018-03-12

الأكثر قراءة

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

تقرير: المخابرات المصرية قد تطيح بعباس وتنصب دحلان

2018-03-12
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وكتلة باردة الخميس

2018-03-12
ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

ريفلين يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية

2018-03-12
البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ

البيت الأبيض يشطب حل الدولتين بـ"صفقة القرن"

2018-03-12
مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

مثل اللّي نسيانة المشي | رنا خوري

2018-03-12