شفاعمرو: يوم ترفيهي للنساء

نظّمت بلدية شفاعمرو من خلال وحدة النهوض بمكانة المرأة بمبادرة المستشارة لتطوير مكانة المرأة، بديعة نكد خنيفس، وبالتعاون مع شبكة المراكز الجماهيرية رحلة ترفيهية لنساء شفاعمرو تحت عنوان "سيدتي وجودك معنا له معنى" في يوم مميز مليء بالفعاليات الثقافية والاجتماعيةَ، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة ويوم الأم.

واستقبل رئيس البلدية، أمين عنبتاوي، وكريمته نساء شفاعمرو الساعة الثامنة صباحًا في ساحة بلدية شفاعمرو وتجول مرحّبًا بهن ومشجعًا للمشاركة الواسعة، حيث شاركت في البرنامج ما يقارب 250 امرأة شفاعمرية ليوم كامل في منتجع "غينوسار" الواقع على ضفاف بحيرة طبرية بين أحضان الطبيعة.

وتخلّل البرنامج عدة فقرات بعرافة الإعلامي حسين الشاعر ومرافقة شركة الأجنحة للسياحة لصاحبها حمد سويطات. افتتح الفقرات ابن شفاعمرو، الزجال فتح حماده، تلاه الفنان سعيد سلامة ثم المستشارة الاقتصادية، ناردين أرملي، حيث ألقت محاضرة شيّقة عن صحة التسوق وتأثيره على ميزانية المنزل. وبعد استراحة الغداء، أطلّت الكوميدية، علا إسحاق، بفقرة رائعة. واختتمت البرنامج الفنانة الشفاعمرية، نوال بركة، بحنّة العروس وفقرة غنائية من التراث العربي الأصيل.