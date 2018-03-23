  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

بيت لحم تنظم ماراثون فلسطين الدولي "أركضوا للحرية" السادس

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 12:53

بيت لحم تنظم ماراثون فلسطين الدولي "أركضوا للحرية" السادس
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

نُظم صباح اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم، ماراثون فلسطين الدولي بنسخته السادسة، تحت عنوان" اركضوا للحرية"، وتخلل عدة فقرات فنية وثقافية وترفيهية بالإضافة إلى الركض.

وانطلق الماراثون من أمام كنيسة المهد بمشاركة حوالي 7000 متسابق من 72 دولة، في سباقات تشمل 42 كم، 21 كم، 10 كم، و5 كم للعائلات.

وانطلق المشاركون من أمام الكنيسة مرورا بـشارع المهد ومحيط مسجد بلال بن رباح ومخيمات عايدة، العزة، الدهيشة وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية، ويمر الماراثون كذلك بمحاذاة جدار الفصل العنصري، في ظل وجود 11 محطة على طول امتداد مسافة السباقات لمراقبة المتسابقين.

ومنذ ساعات مساء أمس وصباح اليوم تم نشر أفراد من الشرطة على مفترقات الطرق، وفي ساحة المهد ومسار السباقات المختلفة لتأمين نجاح التظاهرة الرياضية.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي، إن "هذا الماراثون يشكل في مضمونه الحرية لفلسطين في كل المجالات، والمشاركة في هذا العام جاءت بامتياز تأكيدا على هذا المضمون، خاصة مع مرور المشاركين الأجانب في الماراثون بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، ومشاهدتهم له بوضوح".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيت لحم
#ماراثون فلسطين الدولي
#أركضوا للحرية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استطلاع: الشباب الأوروبي يتخلى عن ثقل المعتقدات الشمولية
استطلاع: الشباب الأوروبي يتخلى عن ثقل المعتقدات الشمولية

2018-03-22

شبّان مصر الذين ثاروا في يناير يُقاطعون الانتخابات المُقبلة
شبّان مصر الذين ثاروا في يناير يُقاطعون الانتخابات المُقبلة

2018-03-20

أمراضٌ مزمنة تُهدد صحة المصريين
أمراضٌ مزمنة تُهدد صحة المصريين

2018-03-19

الأكثر قراءة

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

2018-03-22
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

2018-03-22
نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

2018-03-22
وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

2018-03-22
فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

2018-03-22