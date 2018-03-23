بيت لحم تنظم ماراثون فلسطين الدولي "أركضوا للحرية" السادس

نُظم صباح اليوم الجمعة، في مدينة بيت لحم، ماراثون فلسطين الدولي بنسخته السادسة، تحت عنوان" اركضوا للحرية"، وتخلل عدة فقرات فنية وثقافية وترفيهية بالإضافة إلى الركض.

وانطلق الماراثون من أمام كنيسة المهد بمشاركة حوالي 7000 متسابق من 72 دولة، في سباقات تشمل 42 كم، 21 كم، 10 كم، و5 كم للعائلات.

وانطلق المشاركون من أمام الكنيسة مرورا بـشارع المهد ومحيط مسجد بلال بن رباح ومخيمات عايدة، العزة، الدهيشة وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية، ويمر الماراثون كذلك بمحاذاة جدار الفصل العنصري، في ظل وجود 11 محطة على طول امتداد مسافة السباقات لمراقبة المتسابقين.

ومنذ ساعات مساء أمس وصباح اليوم تم نشر أفراد من الشرطة على مفترقات الطرق، وفي ساحة المهد ومسار السباقات المختلفة لتأمين نجاح التظاهرة الرياضية.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي، إن "هذا الماراثون يشكل في مضمونه الحرية لفلسطين في كل المجالات، والمشاركة في هذا العام جاءت بامتياز تأكيدا على هذا المضمون، خاصة مع مرور المشاركين الأجانب في الماراثون بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، ومشاهدتهم له بوضوح".