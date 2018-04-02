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مجلس التعليم العالي بفلسطين يؤجل انتخابات مجالس الطلبة

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 17:17

مجلس التعليم العالي بفلسطين يؤجل انتخابات مجالس الطلبة
من مناظرة سابقة لانتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قرّر مجلس التعليم العالي الفلسطيني، اليوم الإثنين، تأجيل انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين، إلى ما بعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، أي بعد 3 أيار المقبل.

وأوضح المجلس في بيان، أن التأجيل يأتي لإتاحة المجال لإنجاز التحضيرات اللازمة لعقد المجلس؛ على أن تُحدِّد كل جامعة التاريخ الجديد لإجراء الانتخابات فيها، مع الإشارة إلى أن هذا القرار يستثني جامعة بوليتكنك فلسطين كونها استكملت الترتيبات لانتخاباتها خلال أيام.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#مجلس التعليم العالي الفلسطيني
#مجلس اللتعليم العالي
#الانتخابات
#تأجيل الانتخابات
#الجامعات الفلسطينية

من عرب 48

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