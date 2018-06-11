كلية الآداب في جامعة تل أبيب تتنازل عن إنشاد "هتكفا"

لأوّل مرّة منذ قيامها، أنشدت كلية الآداب في جامعة تل أبيب، خلال حفل تخرّج دفعتها الأخيرة، الأربعاء الماضي، أغنية "أنا وأنتَ" بدلًا من نشيد "هتكفا"، الذي يُعتبر نشيدًا وطنيًا في إسرائيل.

وبرّرت الكليّة ذلك بالقول إن التعديل جاء "لاهتمام الجامعة بمشاعر الطلاب العرب"، وفقًا للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

وعقّب رئيس قسم الإعلام في جامعة تل أبيب، بروفيسور شلما ساند، في حديث إذاعي مع إذاعة 103FM الإسرائيليّة، صباح اليوم، بالقول إن نشيد "هتكفا" ضيّق، منغلق ومنفّر.

وأضاف ساند أنه في عام 2018، 25% من سكان إسرائيل هم من غير اليهود، لماذا نطلب منهم غناء "نفس يهوديّة تتوق"؟ وطالب بتغيير النشيد الوطني الإسرائيليّ بعد مطالب سابقة له بتغيير العلم الإسرائيلي.