فلسطين حاضرة في أجواء مونديال روسيا

"لن تنسينا أجواء المونديال قضيتنا الأهم"، بهذا افتتح التونسي محمد بسباس كلامه عندما بادر وعدد من مشجعي الفرق العربية برفع علم فلسطين ومكتوب عليه "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، أمام أكبر مساجد العاصمة الروسية موسكو التي تحتضن مباريات كأس العالم.

بسباس وهو من صفاقس، كان يرتدي قميص الفريق التونسي المشارك بالمونديال، وقال لمراسل الأناضول "جئنا من تونس وباقي الدول العربية لتشجيع فرقنا الوطنية المشاركة في المونديال، لكن ذلك لن ينسينا قضية العرب الأولى فلسطين".

وأضاف وهو واقف أمام مسجد موسكو المركزي، حيث صلى والمئات من المشجعين العرب صلاة الجمعة فيه، "القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وفي قلب كل عربي، ويجب ألا تنسينا أي مناسبة هذه القاعدة الثابتة والوجودية".

وأشار إلى أنه قام وثلاثة من أصدقائه بهذه المبادرة للتذكير بقضية القدس.

وسرعان ما انضم عدد من المصلين والمارين أمام المسجد إلى بسباس، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية وشكروه على مبادرته.

وعن حظوظ منتخب بلاده في المونديال الذي سيلتقي بلجيكا غدا في مباراة مصيرية له، قال بسباس نأمل أن يكون الأداء مشرفا بغض النظر عن النتيجة.