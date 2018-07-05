أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 32 ألف خريج، لا يجدون مكانا لهم في سوق العمل الفلسطيني، الأمر الذي يُفاقم مشاكل اجتماعية عديدة كالبطالة والفقر وغيرهما.

وأشار جهاز الإحصاء في بيان، إلى ارتفاعٍ في معدل البطالة بين الأفراد بين 20-29 سنة الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في عام 2017، إلى حوالي 56%، بواقع 41% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54% في العام 2016 وحوالي 52% في العام 2015، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 45% في العام 2010.

وفي سبيل الحدّ من التفاقم السلبي للنسب، ولتوعية الطلاب حول طبيعة التخصصات الأكاديمية الجامعية ونسب البطالة فيها، أطلق منتدى شارك الشبابي، ومركز التمكين الاقتصادي بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حملة "اختار تخصصك صح".

وتهدف الحملة كذلك، لتوعية الطلاب حولَ نسب البطالة في تخصصات الأعمال التجارية والإدارية من أعلى التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس خلال السنوات الثمانية الماضية، وسيتخلل الحملة سلسلة من اللقاءات والنشرات التوعوية والإصدارات.

وسجل أعلى معدل بطالة بين الإناث في تخصص الحاسوب بنسبة 83% مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية بين الذكور بنسبة 54%، بينما سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الذكور في العلوم الطبيعية 54%، والرياضيات والإحصاء 49%، والعلوم التربوية وإعداد المعلمين 47%، والصحافة والإعلام 45%، والعلوم الاجتماعية والسلوكية 43%، في حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث في الحاسوب 83%، والعلوم الإنسانية 80%، والعلوم التربوية وإعداد المعلمين 77%، والعلوم الاجتماعية والسلوكية 76%، والخدمات الشخصية 75%.

وأشار مركز الإحصاء إلى توزيع تخصصات الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في العام 2017 كالآتي؛ الأعمال التجارية والإدارية 27%، العلوم التربوية وإعداد المعلمين 15%، الصحة (10%)، العلوم الإنسانية 9%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 8%، باقي التخصصات 31%.

وأكد أنه بالمقارنة مع السنوات الثمانية الماضية، فإن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال التجارية والإدارية كانت الأعلى للأفراد في الفئة العمرية 20-29 سنة.

وبينما سجلت أعلى معدلات للبطالة لنفس الفئة العمرية من الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس لسنة 2017 في قطاع غزة: في العلوم الإنسانية 79%، الأعمال التجارية والإدارية 77%، العلوم التربوية وإعداد معلمين 77%، العلوم الطبيعية 75%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 74%، فإن أعلى معدلاتها سجلت في الضفة الغربية لنفس الفئة والتخصصات والسنة الدراسية، كانت في العلوم الطبيعية 65%، العلوم تربوية وإعداد المعلمين 59%، العلوم الاجتماعية والسلوكية 58%، الحاسوب 51%، علوم إنسانية 49%.

من 11 إلى 20 شهرا ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عمل

وأكد المركز في بيانه أن أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر في العام 2017، بين الأفراد (20-29) سنة في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس بلغ في تخصص العلوم الإنسانية بمعدل 20 شهرا، في حين بلغ أدناه في تخصص العلوم المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 11 شهرا.