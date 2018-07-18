بيت جن الأولى في البلاد بنسبة استحقاق امتحانات الثانوية

تصدرت قرية بيت جن في الجليل الأعلى، الائحة القطرية لنسبة الطلاب الذين حصلوا على استحقاق شهادة إنهاء الثانوية (البجروت)، بنسبة وصلت إلى 99% في العام الدراسي 2016 – 2017، بحسب المعطيات التي نشرتها وزارة التعليم، اليوم الأربعاء.

وضمت المراتب العشرة الأولى في قائمة الوزارة للبلدات التي حصل طلابها على أعلى نسبة في استحقاق البجروت البلدات العربية دير حنا بنسبة 95% ومعليا بنسبة 95% وحرفيش بنسبة 94%.

فيما شملت المراتب المتقدمة بالقائمة بلدات يهودية من المستوى الاقتصادي العالي ونسبة الدخل الأعلى. ويشار إلى أن معطيات الوزارة تشمل الطلاب الذين يتعلمون في صفوف الثواني عشر في المدارس الثانوية الواقعة في البلدات التي يسكنون فيها فقط.

وأظهرت معطيات الوزارة أن قرية معليا، الواقعة بمنطقة الجليل الأعلى، حصلت على المرتبة الرابعة على صعيد البلدات التي حصل طلابها على استحقاق البجروت بمرتبة الامتياز وذلك بنسبة 30%.

فيما جاءت بلدة بير المكسور في ذيل قائمة استحقاقات البجروت بنسبة 40%.

أما بشأن التسرب من المدارس، فقد احتلت كفر برا المكان الأول بنسبة تسرب وصلت إلى 8%، مقابل 5% في كل من الكسيفة وسخنين، و4% في جسر الزرقاء.