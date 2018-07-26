ارتفاع بنسبة 50% بعدد الطلاب العرب في علوم الحاسوب

يستدل من معطيات مجلس التعليم العالي أنه طرأ ارتفاع بنسبة 50% في عدد الطلاب العرب في علوم الحاسوب خلال 5 أعوام.

وبحسب هذه المعطيات فقد ارتفع عدد الطلاب العرب في علم الحاسوب من حوالي 930 طالبا في العام 2011 إلى 1597 طالبا في العام 2016. وفي المقابل في وسط كل الطلاب فإن الارتفاع في مسار علوم الحاسوب هو بنسبة 30% من بين 10,700 طالب في العام 2011 إلى 13,935 في العام 2016.

وتبين من المعطيات كذلك أن غالبية الطلاب العرب الذين يتعلمون علوم الحاسوب يتعلمون في الجامعات، حوالي 80%. وكذلك يوجد هناك ازدياد في الكليات، ارتفاع من 100 طالب تقريبا في العام 2011 إلى 300 طالب في العام 2016.

وعزا مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والتمويل الارتفاع بين الطلاب العرب إلى "الارتفاع العام في مسارات الهايتك إلى جانب تقوية البرنامج الشامل متعدد السنوات، لإتاحة التعليم العالي للمجتمع العربي من خلال ميزانية شاملة تصل حوالي مليارد شيكل".

السنة الجامعات الكليات الأكاديمية العدد الكلي 2011 833 تقريبا 100 933 2012 925 193 1,118 2013 999 213 1,212 2014 1,104 244 1,348 2015 1,179 249 1,428 2016 1,289 308 1,597

وبحسب معطيات مجلس التعليم العالي فقد طرأ ارتفاع كبير يقدر بحوالي 80% من عدد الطلاب العرب في الأكاديميا. وفيما في عام 2017 درس في جهاز التعليم العالي في البلاد (للألقاب الأول والثاني والثالث) 46,855 طالبا عربيا، بينما في العام 2010 كان العدد 26,214 طالبا فقط.

وتبدأ الخطة الشاملة الممولة من قبل لجنة التخطيط والتمويل في مرحلة التعليم الثانوي في إطار "برنامج الرواد" المفعل اليوم في 70 بلدة. وتقوم بكشف ونشر معلومات، استشارة وتوجيه أكاديمي وكذلك التدعيم في دورات ملاءمة مثل: "بسيخومتري" وامتحان "ياعيل" وما شابه، جولات للمؤسسات الأكاديمية، معرض التعليم العالي بالشراكة مع المؤسسات داخل البلدات.

وتفعل في التعليم بالسنوات التحضيرية الأكاديمية واللقب الأول برامج دعم مخصصة للمجتمع العربي والذي يشمل مساعدات في اللغات (عبرية وعربية) وكذلك تدعيم أكاديمي، ثقافي واجتماعي. بالإضافة إلى ذلك فقد أقيمت مراكز مهنية مخصصة للمجتمع العربي ويتم إعطاء منح "ارتقاء" والتي تقدم لـ800 طالب سنويا. ويجري اختيار الطلاب على أساس الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومجالات التعليم المفضلة، وهذه المنحة ترافق الطالب على مدار سنوات التعليم.

وانضم الكثير من الطلاب العرب للتعليم العالي في الأعوام الأخيرة وفي مسارات الهايتك، والتي تفتح آفاق في سوق العمل.