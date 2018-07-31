أربع فلسطينيات في مسابقة تطوير تطبيقات الهاتف في أميركا

بعد تطويرهن لتطبيق ذكي لإعداد المتدربين على مكافحة الحرائق، تستعد الطالبات في مدرسة كمال جنبلاط في نابلس، تمارة عويص، وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد، للسفر في الفترة القريبة إلى الولايات المتحدة لينافس فريقهن في مسابقة "تكنوفيشن" العالمية أمام 11 فريقًا آخر استطاعوا التأهل إلى المرحلة النهائية من أصل 2000 فريق مبتكر من 100 دولة.

وترى الطالبات أن التطبيق "لعبة واقع افتراضي" تقدّم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وتسمح اللعبة للاعبين بعيش تجربة الحريق واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناسب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق مشتعل، كنّ قد استلهمن فكرة التطبيق ألأثناء محاضرة توعوية في المدرسة حول التعامل مع الحرائق وتجنب الأخطاء التي تحدث عند اشتعال حريق وخصوصا في المنازل.

وقالت ماسة حلاوة إنّ "مشروعنا هو لعبة توعية تُعلم في وقت اللعب نفسه اللاعبين كيفية التعامل مع الحرائق"، وأن بعض التصرفات يمكن أن "تطفئ حريقًا أو تشعل آخر" مضيفةً أنّهن طوّرن التطبيق "على أكثر من جزء وأكثر من مرحلة"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء،

أما المشرفة على الفريق، يمامة الشكعة، فقالت إنّ "تجربة العمل مع فريق الفتيات كانت ممتازة، وبعد المسابقة، حتّى في حال لم نربح، فبالإمكان تطوير اللعبة وتحقيق مردود مادي منها". مشيرةً إلى أن الدفاع المدني أبدى إعجابًا كبيرًا بهذا التطبيق، واسمه "Be a firefighter‬"، وأنهم رأوا فيه أداة للمساعدة في نشر التوعية بشكل أكبر من توزيع المنشورات.

وتقام مسابقة "تكنوفيشن" العالمية في دورتها التاسعة في الولايات المتحدة، وهي مخصصة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاما وتهدف إلى تشجعيهن على العمل في مجال التكنولوجيا.