توصية بإلغاء الوظائف البيتية لطلاب المدارس الابتدائية

أوصت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الوظائف البيتية للطلاب في المدارس الابتدائية ومنح اتخاذ القرار بهذا الأمر للمدارس.

وأوضحت الوزارة أنه "ترك اتّخاذ القرار بهذا الشّأن للمدارس بقي كما هو ولم يطرأ أي تغيير بهذا الصدد، ومع هذا وفي أعقاب عدّة أبحاث علميّة بموضوع الوظائف البيتيّة ستقوم الوزارة بفحص نجاعة الموضوع وكيف يمكن تحسين الوضع القائم".

وأوصت الوزارة المدارس إجراء نقاش لبحث "الامتناع عن إعطاء وظائف كإكمال لمادّة تعليميّة لم يتم شرحها في الصّف. الوظائف البيتيّة بموضوعي اللغة الإنجليزيّة والرّياضيّات هامّة جدّا بهدف التّمرينات. عدم إعطاء وظائف بيتيّة دون إجراء مردود. مفضّل تنسيق الواجبات والوظائف البيتيّة مع جميع المعلّمين بهدف منع حدوث ضغط على الطلاب. عدم العقاب في حال عدم القيام بالواجبات. تقليص الواجبات وترك القرار للمدارس التي يوجد عندها استقلاليّة في القرار. استغلال الوقت في المدرسة للوظائف البيتيّة".

وأكد البيان أنّ "هذه التّوصيات خاصّة فقط للمدارس الابتدائيّة. الوزارة ستستمر بفحص الموضوع بشكل شمولي، وفي هذه المرحلة لا توجد تعليمات ملزمة وإنّما توصيات وفق الخصوصيّة التّربويّة لكل مدرسة وحسب رأي الطواقم التّربويّة في كل مدرسة".