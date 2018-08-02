التجمع الطلابي ينجح بإلغاء فصل طلاب عرب في جامعة حيفا

بعد اجتماعات مُكثّفة ومراسلات عديدة، نجح التجمّع الطلابي في جامعة حيفا، اليوم الخميس، بإلغاء فصل طلاب قسم اللغة العبرية العرب من الجامعة.

وحاولت جامعة حيفا فصل الطلاب على أثر عدم استيفاء "شرط اللغة العبريّة" والذي يعمل التجمّع الطلابي على حلّه في جميع الأقسام منذ سنتين، إذ نجح في العام السابق بإلغاء فصل مئات الطلاب العرب من أقسام مُختلفة.

علي زبيدات

وقال ممثل الطلاب العرب في الجامعة، علي زبيدات، لـ"عرب 48" إن "شرط اللغة العبريّة لطلاب قسم اللغة العبريّة وتفاصيله المُنهكة للطالب هي إجحاف، لا سيما وأن الموضوع لم يُوضح كما يجب منذ بداية السنة. دفعنا المسؤولين لتحمّل الخطأ الحاصل وحققنا إنجازًا مُهمًا بإعادة الطلاب إلى المقاعد الدراسيّة".

وفي سياقٍ مُتصل، أضاف عضو سكرتارية التجمع الطلابي وممثله في النقابة العامة، أنه "نودّ أن نزف لطلاب القسم خبر إنجاز جَهِدنا لتحصيله أمام الجهات المعنيّة طيلة الأشهر الماضية، يحصل طلاب قسم اللغة العربية الذين لغتهم الأم ليست عربيّة على تسهيلات خلال السنة الدراسيّة وفي الامتحانات مثل 'الوقت الإضافي' وغيرها للوصول لمستوى مُماثل للمستوى العام. طلبنا تطبيق نفس هذه الخصائص للطلاب العرب في قسم اللغة العبريّة خلال كل السنوات التعليميّة، وهو ما وافقت عليه إدارة كلية العلوم الإنسانيّة في الجامعة".