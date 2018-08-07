وكالة دعم اللجوء: انخفاضُ أعداد طلبات اللجوء إلى أوروبا

انخفض عددُ طلبات اللجوء المُقدَّمة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، و إمارة ليختنشتاين، بشكل طفيف خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أعلنته وكالة دعم اللجوء الأوروبية، في بيانٍ أصدرته أمس، الإثنين.

وقالت الوكالة إن قرابة 301 ألفا و390 شخصا؛ تقدّموا بطلباتِ لجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، وإمارة ليختنشتاين خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بانخفاضٍ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأوضح البيان أن أغلب الذين تقدموا بطلبات لجوء هم سوريون، وأفغان، وعراقيون، وباكستانيون، ونيجيريون. مبيِّنًا أن أعداد مقدِّمي طلبات اللجوء إلى أوروبا من فنزويلا شهد ارتفاعًا منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تمت المصادقة عليها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري انخفض من 42 إلى 32 بالمئة للفترة نفسها من العام المنصرم.

وأضاف أن نحو 51 ألفا و300 شخص، قدّموا طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، و إمارة ليختنشتاين خلال حزيران الماضي، أي أقل بنحو ألف و600 شخص مقارنةً بالشهر الذي سبقه.

وذكر البيان أن 2.5 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء خلال حزيران، هم من الأطفال القادمين إلى أوروبا دون مرافقين، وأغلبهم من أفغانستان، وإرتيريا، وباكستان.