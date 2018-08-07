  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

وكالة دعم اللجوء: انخفاضُ أعداد طلبات اللجوء إلى أوروبا

تاريخ النشر: 07/08/2018 - 11:44

وكالة دعم اللجوء: انخفاضُ أعداد طلبات اللجوء إلى أوروبا
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

انخفض عددُ طلبات اللجوء المُقدَّمة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، و إمارة ليختنشتاين، بشكل طفيف خلال النصف الأول من السنة الحالية، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أعلنته وكالة دعم اللجوء الأوروبية، في بيانٍ أصدرته أمس، الإثنين.

وقالت الوكالة إن قرابة 301 ألفا و390 شخصا؛ تقدّموا بطلباتِ لجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، وإمارة ليختنشتاين خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بانخفاضٍ نسبته 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأوضح البيان أن أغلب الذين تقدموا بطلبات لجوء هم سوريون، وأفغان، وعراقيون، وباكستانيون، ونيجيريون. مبيِّنًا أن أعداد مقدِّمي طلبات اللجوء إلى أوروبا من فنزويلا شهد ارتفاعًا منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تمت المصادقة عليها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري انخفض من 42 إلى 32 بالمئة للفترة نفسها من العام المنصرم.

وأضاف أن نحو 51 ألفا و300 شخص، قدّموا طلبات لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا، و إمارة ليختنشتاين خلال حزيران الماضي، أي أقل بنحو ألف و600 شخص مقارنةً بالشهر الذي سبقه.

وذكر البيان أن 2.5 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء خلال حزيران، هم من الأطفال القادمين إلى أوروبا دون مرافقين، وأغلبهم من أفغانستان، وإرتيريا، وباكستان.

 


#لاجئون
#طلبات اللجوء
#سوريون
#عراقيون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مخيم الهوية يُقام للعام الثامن عشر على التوالي
مخيم الهوية يُقام للعام الثامن عشر على التوالي

2018-08-06

"إلّا القمع الداخلي": تغريدات السعوديين في الأزمة مع كندا
"إلّا القمع الداخلي": تغريدات السعوديين في الأزمة مع كندا

2018-08-06

إطلاق اسم الراحلة روضة عطالله على برنامج المنح لجمعية الثقافة العربية
إطلاق اسم الراحلة روضة عطالله على برنامج المنح لجمعية الثقافة العربية

2018-08-03

الأكثر قراءة

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

المبادرة المصرية المعدلة بشأن المصالحة تتوافق مع مطالب عباس

2018-08-06
عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

عباس يدين دعوة كندا لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السعودية

2018-08-06
تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

تحليلات إسرائيلية: الموساد وراء اغتيال العالم السوري أسبر

2018-08-06
السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

السعودية تطرد السفير الكندي وتجمّد العلاقات التجارية

2018-08-06
تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

تهديد نتنياهو لإيران: باب المندب شريان حياة مركزي لإسرائيل

2018-08-06