"ازرع بذرة في مناطق ج" حملة لمساندة الزراعة الفلسطينية

تحت عنوان "ازرع بذرة في مناطق ج" انطلقت يوم أمس، الإثنين، حملةٌ دعم ومساندة للمزارعين الفلسطينيين في مناطق ج ولاتحاد لجان العمل الزراعي في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي يتعرض فيها المزارعون والاتحاد إلى "حملة تحريض إسرائيلية منهجيّة تهدف إلى تشويه صورته دوليًا ووقف الدعم الذي يحصل عليه من الحكومات والمؤسسات" وفق ما ذكره البيان.

وأرجعت الحملة سبب التحريض الإسرائيلي على الاتحاد إلى "دوره التنموي الاستراتيجي في تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيّين واستصلاح الأراضي في ‘مناطق ج‘ التي يتعرض المزارعين فيها لانتهاكات واعتداءات من الجيش والمستوطنين، وتخطّط الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح ومعلن إلى ضمّها".

وتعتمد الحملة على أن يقوم المشاركون فيها بزراعة بذرة دعم "معنوية"، من خلال تطبيق خاص في موقع الحملة، يسمح لكل منهم باختيار إحدى الأشجار أو البذور التي يزرعها المزارع الفلسطينيّ في أرضه، ونشر "زرعه" على حسابه في "فيسبوك" تعبيرًا عن الدعم ونشر رسالة الحملة، كما يمكن للمشاركين التبرع لاتحاد لجان العمل الزراعي ودعم عملها.

ويذكر موقع الحملة أنّ سلطات الاحتلال "بكل أذرعها، الرسمية وغير الرسمية" ترى في الاتحاد دورًا تنمويًّا استراتيجيًّا في دعم صمود المزارعين الفلسطينيّين في "مناطق ج"، معتبرةً أنّ هذا الدور معيق أساسي لمخططها لإحكام السيطرة على "مناطق ج"، وحجر عثرة في مسيرتها لمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان فيها، وأنّها لهذا السبب تقوم بشنّ حملات تحريضية على الاتحاد بهدف تجريم عمله ونزع شرعيته القانونية والدولية.