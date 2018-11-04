التجمع الطلابي يقدّم مرشحيه للانتخابات بجامعة حيفا

قدّم التجمّع الطلابي في جامعة حيفا، اليوم الأحد، قوائم مرشحيه لانتخابات نقابة الطلاب، بحضور لفيف واسع من الكوادر والمؤيدين والمؤازرين، وبتواجد قياداته الطلابية وكل من رئيس اتحاد الطلاب العرب القطري السابق، ممدوح إغباريّة وسكرتير التجمع الطلابي الأسبق في جامعة حيفا، جريس شقور.

وأكد التجمع الطلابي مُجددّا ثباته على خطابه السياسي المُتمثّل بالعمل الطلابي الخدماتي الذي يتكامل مع تمثيل الصوت الوطني العربي الفلسطيني الواضح دون تأتأة أو سقف يحد طموحاته ورؤاه الوطنية والديمقراطيّة.

وأشار إلى "الأهميّة البالغة في تمثيل الطالب العربي داخل النقابة وأمام المؤسسات الجامعيّة، لتمكينه أكاديميًا وقول كلمته التي تتقاطع وتتشامل مع المشروع العربي الفلسطيني. وتزداد أهمية هذا التمثيل بعد نجاح التجمع الطلابي المُتكرر بتعزيز الحضور الطلابي للطلاب العرب عبر مقارعة اليمين الفاشي وتحصيل الميزانيات المُستحقة".

وأضاف التجمع الطلابي في بيانه أنه "قدّمت كتل يمينية متطرفة وعلى رأسها قائمة الليكود، قائمة مرشحيها، إذ لوحظ وجود عربي في أماكن معينة، ومن هنا نؤكّد شجبنا واستنكارنا للوجود العربي في قوائم لا علاقة لها بالطالب العربي وهمومه اليوميّة أو هموم شعبه الوطنيّة، إذ أن هذه القوائم حرّضت مرارًا وتكرارًا على الطلاب العرب وسعت جاهدةً لتقويض مساحة حريّة العمل الطلابي وتصفية الوجود العربي في الحيّز العام".

ودعا التجمع الطلابي الطلاب العرب في جامعة حيفا للانضمام للالتفاف الطلابي الواسع حول القائمة العربيّة الوحيدة المرشّحة في النقابة والتصويت للطلاب العرب المُرشحين في المساقات التالية: اللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية -علي زبيدات، التمريض - هادي قيّم وقيس بحّاش، الموسيقى والفنون والمسرح - أنوار شرارة، علم الاجتماع - لنا حسين، واللغة العبرية وآدابها والإعلام - أحمد شاهين.