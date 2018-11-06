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التجمع الطلابي يُطالب بتعريب لافتات جامعة حيفا

تاريخ النشر: 06/11/2018 - 13:50

التجمع الطلابي يُطالب بتعريب لافتات جامعة حيفا
التجمع الطلابي في جامعة حيفا
عرب ٤٨

وجه التجمع الطلابي في جامعة حيفا، المُتمثل بأعضائه في نقابة الطلاب، علي زبيدات وهادي قيّم وقيس بحّاش، رسالة رسميّة لرئيس الجامعة والمُدير الإداري وعميدة الطلبة، طالب فيها بـ"تنفيذ الاستحقاق الشرعي والقانوني وتحقيق الوعودات التي قطعتها الجامعة على نفسها منذ سنوات طوال باحترام الطالب العربي عبر احترام لغته وتعليق اللافتات باللغات الثلاث العربية والعبريّة والإنجليزية".

​وجاءت هذه المُبادرة كخطوة أولى في خطّة عمل أقرها اجتماع كادر التجمع الطلابي الموسّع، تتمثّل بالرصد والمُتابعة والمُطالبة الدؤوبة، بالتعاون مع كافة مؤسسات المُجتمع المدني ذات الشأن، وبتنسيق مع مختصين مهنيين.

وقال التجمع الطلابي في جامعة حيفا إن "نسبة الطلاب العرب في جامعة حيفا تبلغ من مجمل نسبة الطلاب الكُليّة ما يفوق الـ40% من الطلاب، إثر ارتفاع ملحوظ في سنوات الأخيرة، ولكن رغم هذه المعطيات والتغييرات على تركيبة البنية الطلابيّة في الجامعة، ما زالت جامعة حيفا تُهمّش الطلاب العرب وتميّز ضدهم، كما تتعامل معهم كأفراد لا حقوق جماعية لهم".

​وختم التجمع الطلابي بالقول إن "أحد أوجه هذا التمييز تتمثل في عدم تعريب اللافتات وأسماء البنايات رغم التوجهات الحثيثة والمطالبة الدائمة التي جاءت على يد جهات مُختلفة طلابية، قانونية وإعلاميّة، ورغم الوعودات الدائمة، إذ يتجول الطالب العربي في كل مرافق الجامعة وبناياتها ويقرأ كل اللغات الممكنة عدا لغته".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#جامعة حيفا
#التجمع الطلابي
#الأكاديميا
#نقابة الطلاب

التجمع الطلابي يُطالب بتعريب لافتات جامعة حيفا

من عرب 48

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