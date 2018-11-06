المغرب: تراجُع البطالة إلى 10% في الربع الثالث بـ2018

تراجعَ عدد العاطلين عن العمل في المغرب، بنحو 64 ألف فرد، إلى 1.172 مليون عاطل عن العمل في الربع الثالث، من العام الجاري، بحسب ما أفادت، أمس الإثنين، المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة المكلفة بالإحصاء.

وسجّلت نسبةُ البطالة تراجُعًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 10 بالمئة خلال الربع الثالث 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.

وأوضحت المندوبية أن نسبة البطالة في الوسط القروي بالمغرب، تراجعت إلى 3.9 بالمئة في الربع الثالث 2018، من 4.6 بالمائة في الفترة المقابلة من عام 2017، فيما تراجعت في الوسط الحضري، إلى 14.3 بالمئة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 14.9 بالمائة، على أساس سنوي.

وأشار تقرير المندوبية، إلى أن 6 عاطلين عن العمل من أصل 10، لم يسبق لهم أن عملوا، بينما 67.7 بالمئة منهم لم يعملوا منذ عام واحد على الأقل.

وفي وقت سابق، توقعت المندوبية، بلوغ نسبة البطالة في كامل عام 2018، لـ 10.4 بالمئة، صعودا من 10.2 بالمئة في عام 2017.

واستحدث المغرب، نحو 122 ألف وظيفة خلال الفترة بين الربع الثالث من عام 2017، وبين ذات الفترة من عام 2018، وفقَ ما أعلنت المندوبية، التي أوضحت أن الوظائف المُستحدثة؛ توزّعت بين 118 ألف وظيفة جديدة في الحضر و4 آلاف وظيفة جديدة في الوسط القروي.