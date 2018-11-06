طلعة عارة: تعطيل الدراسة متواصل والطلاب يحتجون

خرج عدد كبير من الطلاب من قرى طلعة عارة صباح اليوم، الثلاثاء، من منازلهم وصولا إلى مدرستي مشيرفة وسالم الثانوية والإعدادية، وذلك مشيا على الأقدام احتجاجا على عدم توفير سفريات لهم.

وكانت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرى طلعة عارة قد أعلنت عن تعطيل الدراسة في المدرستين المذكورتين احتجاجا على إلغاء السفريات للطلاب.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس الطلاب البلدي في طلعة عارة، محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إن "ما قمنا به اليوم هو من أجل إيصال رسالتنا للمسؤولين، ونحن حتى الآن لم نعد إلى مقاعد الدراسة ولن نعود حتى الاستجابة لمطلبنا".

وأضاف أنه "من هنا نطالب بالاستجابة لمطلبنا ألا وهو توفير سفريات للطلاب، علمًا أن المسيرة التي خرجنا بها اليوم جاءت لنؤكد أمام الجميع مدى الخطورة التي قد يتعرض لها الطلاب خصوصًا على شارع رقم 65، ناهيك عن أننا في موسم الشتاء وهذا سبب آخر قد يصعب على الطلاب المجيء إلى مدارسهم مشيا على الأقدام، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضًا الجهد النفسي والبدني الذي يلحق بهم".

وتابع أننا "تلقينا وعودات منذ 3 أسابيع بحل هذه القضية، لكن حتى الآن لم نرى شيئا على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق فإن نضالنا مستمر حتى تحقيق مطلبنا".

وأوضح أن "مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بعدما قامت بقطع تمويل السفريات منذ بداية الشهر الماضي، ومن هنا نؤكد أننا لن نعود إلى المدارس حتى يتم توفير الأمان لنا".

وختم محاميد بالقول "من هنا نطالب كل شخص مسؤول بالعمل على إعادة السفريات، فهي حق لنا كطلاب من أجل الوصول لمدارسنا بشكل آمن".