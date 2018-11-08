مدى الكرمل يفتح باب التسجيل إلى ورشة لطلبة الماجستير والدكتوراة

أعلن "مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" في بيان له، عممه على وسائل الإعلام، عن فتح بابِ التسجيل لورشة أبحاثٍ لطلبة الماجستير (في المرحلة البحثية) والدكتوراة الفلسطينيّين في العلوم الاجتماعية.

وقال "مدى الكرمل" في بيانه، إن "الورشة تهدفُ لأن تكون فَضاءً تربوياً يَعرضُ فيه طلبة الماجستير والدكتوراه أبحاثهم وكتاباتِهم، الناجزة منها وما هو قيد التطوير، بحريةٍ وتتطلعٍ للنقد والحوار، ويشرف عليها مجموعة من الأكاديميين والمحاضرين الفلسطينيين".

وأضاف أن"الورشة تسعى إلى توفيرِ مناخٍ داعمٍ قَوامُه التعلمُ التعاونيُ وتبادلُ الخبرات والمعرفة بين مُنتسبي الورشة. كما تولي الورشة أهمية خاصة لضَرورة أن يُبلور المشاركون والمشاركات رُؤاهم النقدية بخصوص مواضيعهم البحثية وأن يُوضّحوا ضِمنها إسهاماتهم النظرية وأهمية مَشاريعهم".

وأكد على أن "الورشة تدار باللغة العربية من أجل التَمرس على العَرض بلغة الأم، وتتضمن لقاءات مع باحثين وباحثات فلسطينيين من ذوي التجربة والمكانةِ حول مساراتهم البحثية وسِيرهم الأكاديمية وعطائهم المُجتمعي".

وتُعْقَد الورشة "على مدار ثمانية لقاءات، مرّة واحدة كل شهر، في ’مدى الكرمل’ في حيفا أيام الجمعة، ابتداءً من شهر كانون الثاني/ ديسمبر 2019. من بين مُخرجات الورشة سيكون نشر عدد خاص من مجلة ’جدل’ التي يصدرها مركز مدى الكرمل، تتضمن مقالات حول المشاريع البحثية للطلاب يوضحون بها الأطر النظرية لأبحاثهم وأهميتها المجتمعية"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف المركز أنه يقدم كل مشارك/ة بالورشة مِنحةً مالية بقيمة ألف وخمسمائة دولار تقدّم لهم على ثلاث مراحل: في اللقاء الخامس، في اللقاء الأخير، وبعد إصدار عدد "جدل".

وقال المركز في بيانه إنه "على المعنيين والمعنيات بالالتحاق بالورشة أن يكونوا طلابًا لمرحلة الماجستير-مسار بحثي او طلاب دكتوراة، في العلوم الاجتماعية، التاريخ أو الحقوق. وأن يكونوا في المرحلة الثانية من دراستهم، اي ما بعد المصادقة على اقتراح البحث (في حالات استثنائية يمكن قبول طلاب ممن لم يبلغوا هذه المرحلة بعد، ولكنهم اثبتوا تفوقًا علمياً في الماجستير)".

على كل راغب وراغبة في التسجيل تعبئة النموذج الإلكتروني الضغط على الرابط المرفق حتى تاريخ 6\12\2018: إضغط هنا.