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التخنيون يردّ على نائبي التجمع: عطلة للطلاب بعيد الفطر

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 20:50

التخنيون يردّ على نائبي التجمع: عطلة للطلاب بعيد الفطر
طلاب عرب في التخنيون من فعالية أُقيمت سابقا (تصوير: "عرب 48")
عرب ٤٨

طالب نائبا التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، و هبة يزبك، رئيس التخنيون، البروفيسور بيرتس لافي؛ بمنح الطلاب المحتفلين بعيد الفطر عطلة رسمية، وذلك في رسالة مستعجلة أرسلاها إليه، اليوم الإثنين.

وردّت إدارة التخنيون على توجه النائبيْن، وأقرّت ليلة العيد واليوم الأول من عيدَي الفطر والأضحى عطلة رسمية للطلاب المسلمين، وأقرّت ذلك أيضا بالنسبة لعيد الميلاد للطلاب المسيحيين.

وأصدرت إدارة التخنيون توجيهات للمحاضرين لمراعاة الغياب باقي أيام العيد. 

وشدد النائبان على أهمية احترام حرية المعتقد والديانة، بما في ذلك الحق في أن تتسنى للطلاب الفرصة بالإحتفال في أعيادهم.

يُذكرُ أن النائبين شحادة ويزبك، قد طالبا باعتبار كافة أيام العيد أيام عطلة رسمية مُستقبلًا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#التجمع الوطني الديمقراطي
#إمطانس شحادة
#هبة يزبك
#التخنيون

من عرب 48

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