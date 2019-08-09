جولة شبابية للقرى المهجّرة لمشروع "ويكي فلسطين" 

نظّم كل من مركز إعلام وجمعيّة الدفاع عن حقوق المهجرين، صباح اليوم الجمعة، جولة جديدة لمشروع "ويكي فلسطين" للقرى المهجرة؛ معلول، وصفورية والمجيدل، في جولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات في القرى المهجرة.

وشملت الجولة تدريبات في عالم ويكيبيديا لمشروع "ويكي فلسطين" الذي يُعد إطارا شبابيا وتثقيفيّا وتوعويّا، يحمل في طياته أيضًا "بذور التغيير" وفق وصف القائمين على الجولة.

من الجولة

وتُشارك في "ويكي فلسطين" نُخبة شبابيّة متنوّعة من طلاب وطالبات الجامعات من مختلف الفئات العمريّة والجندريّة، والانتماءات السياسيّة والحزبيّة، والتيارات الفكريّة والعقائد وجغرافيا فلسطين من الشمال إلى الجنوب.

ويهدف المشروع بحسب القائمين عليه، لتأهيل مجموعة من المحرّرين والناشطين في ويكبيديا، ممن تعلّموا أسس الكتابة الموضوعيّة وإثراء المضامين العربيّة عامّة والفلسطينية تحديدًا في الموسوعة الحرّة.

وتكون هذه الجولة الثانية لمشروع "ويكي فلسطين" من أصل 8 جولات تقريبًا، إذ قد زار فريق "ويكي فلسطين" في جولته الأولى كل من قرى: الغابسيّة، والكابري، والنهر، والكويكات والبروة. ويقوم فريق "ويكي فلسطين" بتوثيق رواية القرى وجمع المعلومات والتوثيق المرئيّ بالصور والمقاطع المصوّرة. ويعمل الفريق على حتلنة وتطوير مقالات القرى المهجرة في منصة وكيبيديا واضافة معلومات مهمّة ولإثراء محتوى القرى.

يُشار إلى إن الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" تعد اليوم من أكثر المواقع أهمية، فهي وجهة كل طالب جامعة أو مدرسة، وكل من يبحث عن معلومات عن أي شيء خاصة شخصيات وأماكن، وهنالك حوالي مليون زائر شهريا في ويكيبيديا العربية.

ويقول القائمون على المشروع إنه "من هنا تأتـي أهمية هذا المشروع لتحديث مقالات قائمة أو إضافة مقالات جديدة تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مع تركيز هذا المشروع على التهجير والقرى المهجرة".