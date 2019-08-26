العودة إلى المدارس: جدول العطل المدرسية للعام الدراسي 2019 -2020

يبدأ العام الدراسي المقبل، رسميًا، يوم الأحد المقبل، بعودة مئات آلاف الطلاب العرب إلى المدارس، بعد العطلة الصيفيّة التي استمرّت لشهرين.
ونشرت وزارة المعارف في موقعها الإلكترونيّ جدولًا للعطل الرسميّة التي من المفترض أن تخرج إليها المدارس، بما في ذلك العطل الموسميّة مثل عطلتي الشتاء والرّبيع والعطل الدينيّة والاجتماعيّة.
وقرّرت الوزارة أن عدد الأيام الدراسية للمدارس التي تتعلّم خمسة أيام خلال الأسبوع هو 184 على الأقلّ لطلاب المدارس الابتدائيّة، و176 على الأقل لطلاب المدارس فوق الابتدائيّة. في حين أن عدد الأيام الدراسية للمدارس التي تتعلّم 6 أيام في الأسبوع هو 218 يوما للمدارس الابتدائيّة، و210 أيام للمدارس فوق الابتدائيّة.
العطل الرّسميّة:
عطلة الشّتاء: ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 24.12.2019 على أن تعود الدراسة في يوم الخميس، 9.1.2020.
عطلة الرّبيع: بدءًا من صباح يوم الإثنين 6.4.2020 على أن تعود الدّراسة في يوم الأربعاء 22.4.2020.
عطلة "يوم الاستقلال": يوم الأربعاء، 29.4.2020.
العطلة الصيّفيّة: رياض الأطفال والمدارس الابتدائيّة تبدأ عطلتهم الصيفيّة في الأوّل من تموز/يوليو 2020 وحتى الأول من أيلول/سبتمبر؛ في حين تبدأ عطلة المدارس الإعدادية والثانوية في 21.6.2020.
العطل الدّينيّة:
عند المسلمين:
رأس السنة الهجريّة – الأحد 1.9.2020
الإسراء والمعراج – الأحد 22.3.2020
عيد الفطر – 4 أيام بدءًا من السبت 23.5.2020
عيد الأضحى – 5 أيام (4 أيّام العيد ويوم واحد وقفة العيد) بدءًا من الأربعاء 30.7.2020
المولد النبوي الشريف – السبت والأحد 9-10.11.2019
[التواريخ عند المسلمين تتغيّر تبعًا للتقويم الهجري]
عند الطوائف المسيحيّة التي تتبع التقويم الغربي:
عيد الصليب - السّبت 14.9.2019
عيد الميلاد، رأس السنة، عيد الغطاس – ضمن عطلة الشتاء
عيد البشارة – 25.3.2020
أحد الشعانين – 5.4.2020
خميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت الأنوار وعيد الفصح – ضمن عطلة الربيع
عيد الصعود – 21.5.2020
عيد العنصرة – الأحد والإثنين 31.5-1.6.2020
عند الطوائف المسيحيّة التي تتبع التقويم الشرقي:
عيد الصليب – الجمعة 27.9.2019
عيد الميلاد –
الروم والأرثوذكس: من الإثنين 6.1.2020 حتى الأربعاء 8.1.2020 (ضمن عطلة الشتاء)
الأرمن: من السبت 18.1.2020 – حتى الإثنين 20.1.2020
رأس السنة – الثلاثاء 14.1.2020
عيد الغطاس – الأحد 19.1.2020
عيد البشارة – ضمن عطلة الربيع
أحد الشعانين وخميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت الأنوار وعيد الفصح – ضمن عطلة الربيع
عيد الصعود – الخميس 28.5.2020
عيد العنصرة – الأحد والإثنين 7-8.6.2020
عند المدارس الدرزية:
النبي سبلان – الثلاثاء 10.9.2019
عيد الخضر – 25.1.2020
عيد النبي شعيب – أربعة أيّام من الجمعة 24.4.2020 وحتى الإثنين 27.4.2020
عيد الأضحى – أربعة أيّام
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