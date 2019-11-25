  2. شباب ومجتمع
  3. أخبار

واحدة من ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 18:14

واحدة من ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي
توضيحيّة (pixabay)
عرب ٤٨

يحتفي العالم، اليوم الإثنين، بـ"اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، والذي أقرّت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بأنّه، "أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم".

ولفتت الجمعيّة إلى أنّ معظم هذه الانتهاكات لا تزال دون عقاب، لأنّ الضحايا "لا يبلّغن بما وقع لهن خشية من وصمة العار والفضيحة".

وحددت الأمم المتحدة، يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، يومًا دوليًا للقضاء على العنف ضد النساء في العالم، ويأتي هذا العام تحت شعار "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب" بالتزامن مع إطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف.

(فرانس برس)

وتبدأ حملة الـ16 يومًا مثل كل عام، اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، "إنّ العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به".

وأدرجت الأمم المتحدة في قائمتها عدة أشكال من العنف الممارس ضد النساء، أبرزها؛ الضرب، والإساءة النفسية، والاغتصاب الزوجي، وقتل النساء.

وأوضحت الجمعية العامة، أنّ العنف الممارس ضد النساء، يشمل أيضًا؛ الاعتداء الجنسي على الأطفال، والزواج القسري، والتحرش في الشوارع، والمضايقة الإلكترونية، والاتجار بالبشر، والعبودية والاستغلال الجنسي.

(فرانس برس)


#الأمم المتحدة
#عنف
#مرأة
#يوم عالمي
#مناهضة

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سودانيات يأملن في تغييرات قانونية اجتماعية جذرية
سودانيات يأملن في تغييرات قانونية اجتماعية جذرية

2019-11-25

تبرُّع سعوديين بأعضائهم البشرية بعد شهرين من تشريع ذلك
تبرُّع سعوديين بأعضائهم البشرية بعد شهرين من تشريع ذلك

2019-11-24

طلبة لبنان لا يتركون ميادين الاعتصام حتى تحقيق المطالب
طلبة لبنان لا يتركون ميادين الاعتصام حتى تحقيق المطالب

2019-11-23

الأكثر قراءة

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

2019-11-24
نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

2019-11-24
إدانة الشيخ رائد صلاح بـ

إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"

2019-11-24
استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

2019-11-24
بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

2019-11-24