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إعلام يطلق "سينما الهوامش"

تاريخ النشر: 07/02/2020 - 14:05

إعلام يطلق "سينما الهوامش"
عرب ٤٨

انطلق اليوم، الجمعة، في مركز "إعلام" مشروع سينما الهوامش، والهادف إلى تدريب مجموعة من الشباب على كتابة السيناريو وإنتاج أفلامًا قصيرة تحاكي واقعهم وهمومهم.

ويأتي المشروع بدعم من الصندوق الجديد للسينما حيث يعمل على تدريب المجموعة المخرج دافيد فيشر والمخرجة رقية صباح.

وشارك المشروع نخبة من الناشطين والناشطات من مختلف الحقول في مجتمعنا حيث سينتهي المشروع بإنتاج أفلامًا قصيرة في عددٍ من المواضيع منها الصحية والتعليمية والبيئية وما إلى ذلك.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي الفلسطيني وتدريب طواقم قادرة على التعبير عن همومها وآمالها وتطلعاتها من خلال السينما والتصوير.

وتعمل على تركيز الدورة يثرب حسن، حيث تستمر لمدة 4 أشهر وتتقسم إلى لقاءات أسبوعية وأخرى عملية يتم فيها التصوير وعملية الإنتاج.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#إعلام
#مشروع
#سينما الهوامش

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