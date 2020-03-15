في ظل القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات مزاولة المهنة في المجالات الطبية للطلاب الذين درسوا خارج البلاد، وذلك لأجل غير مسمى.

ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي تم نشرها مؤخرًا حول فيروس كورونا، خاصة التعليمات التي تنص على منع تجمهر أكثر من 10 أشخاص، تقرّر إلغاء امتحانات ترخيص المهن في المواضيع الطبية والصحية.

وكانت المواعيد المقررة لإجراء الامتحانات على النحو التالي:

> امتحان مزاولة مهنة البصريات 18/3/2020

> امتحان مزاولة مهنة التغذية، علم الإجرام السريري - 2/4/2020

> امتحان مزاولة مهنة الطب العام - 23/4/2020

> امتحان مزاولة مهنة العلاج الطبيعي - 1/6/2020

> امتحان مزاولة مهنة الصيدلة - 14/6/2020

> امتحان مزاولة مهنة العلاج بالتشغيل - 30/6/2020

> امتحان مزاولة مهنة اضطرابات التواصل - 23/7/2020

وعليه، أكدت الوزارة أنه سيطرأ تغيرات على المواعيد المذكورة أعلاه، وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب صدر عنه أنه "سيتم نشر مواعيد بديلة في وقت لاحق، وفقا للتطورات وتعليمات وزارة الصحة".

من جهة أخرى، أكدت مديرة قسم التمريض، د. شوشي غولدبرغ، تأجيل امتحان مزاولة مهنة التمريض لجميع خريجي جامعات الخارج بما فيهم الجامعات الفلسطينية حتى إشعار أخر.

فيما أوضحت أنه "في ما يخص طلاب التمريض الذي أنهوا دراستهم في البلاد لم يتم اتخاذ قرار بخصوصهم حتى الساعة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس، السبت، عن إغلاق المطاعم والمقاهي والمجمعات الترفيهية في البلاد، اعتبارًا من اليوم، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: "اعتبارًا من الغد (الأحد)، سيتم إغلاق المجمعات الترفيهية والمطاعم والمقاهي". وأشار نتنياهو إلى استمرار العمل في محال محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات لتقديم الخدمات.

ونوه نتنياهو إلى أنه تقرر أيضًا إغلاق المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد. ووجه رسالة للإسرائيليين قائلا: "كل من هو غير مجبر للخروج للعمل فلا يخرج".

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.