طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية ملزمون بالتعلم عن بعد

خلص الاجتماع الذي عقد بين رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل ورئيس نقابة المعلمين إلى إلزام الطلاب في المرحلتين الثانوية والإعدادية بمواصلة التعلم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وذلك حتى عطلة عيد الفصح اليهودي، وذلك لتحضير الطلاب لامتحانات البجروت.

ونص الاتفاق على أن المعلمين سيتقاضون أجورهم كاملة عن شهر آذار/ مارس الجاري، على الرغم من حالة التشويش التي رافقت القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا، والذي شمل إغلاق كافة الأطر والمؤسسات التعليمية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، حاييم بيبس، في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، إن "أثبت التعلم عبر الإنترنت أنه فعال ومهم. من المهم الاستمرار في الدراسة ومنح الطلاب الأدوات التي يحتاجونها، حتى خلال هذه الفترة المعقدة".

بدوره، قال رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران ايرز: "بالتنسيق مع اتحاد السلطات المحلية واتباع لإرشادات وزارة التعليم، سيستمر أعضاء نقابة المعلمين فوق الابتدائية في تعليم الطلاب عن بعد، عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة".

يذكر أن نقابة المعلمين العامة (الهستدروت)، توصلت مساء أمس الأربعاء، إلى اتفاق مع وزارتي المعارف والمالية يقضي بعدم تقليص مرتبات المعلمين لشهر آذار/ مارس الجاري وعطلة الربيع، بسبب الوضع الصحي الذي تم فرضه من قبل الحكومة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينص الاتفاق على أن يتقاضى المعملين مرتباتهم خلال العطلة المفروضة في ظل تعطيل الدراسة بموجب الإجراءات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، في المقابل، يفرض على المعلمين تعليم 9 أيام خلال الإجازة الصيفية ويومين خلال عطل الأعياد.