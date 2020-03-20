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الحب في زمن الكورونا.. فلسطينيان يقيمان زفافهما رغم العزل

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 22:26

الحب في زمن الكورونا.. فلسطينيان يقيمان زفافهما رغم العزل
من الزفاف اليوم (وفا)
عرب ٤٨

على الرّغم من القيود الّتي فرضتها السلطة الفلسطينية في مناطق الضّفّة بغية السيطرة على تفشّي وباء كورونا، أصرّ عماد شرف وعروسه براء عمارنة على إقامة زفافهما مساء اليوم، الجمعة، ما جعل المشهد غريبًا، بتزيّن العروس مع فستانها الأبيض بقناع من اللّون نفسه، نظرًا لسكنها في بيت لحم الّتي فرض عليها إغلاق شبه تام نتيجة انتشار إصابات بالفيروس.

وعمد كثيرون في العالم إلى إلغاء احتفالات عامة وحفلات زفاف منذ انتشار وباء كوفيد-19 في معظم الدول، إلّا أنّ شرف (25 عاما)، وهو من بلدة الظاهرية في جنوب الضفة الغربية، وعمارنة اللذين حدّدا موعد زواجهما قبل خمسة شهور، أصرّا على الاقتران، وإن اضطرّا لإلغاء الدعوات وعدم توافد المدعوين.

وقال عماد لوكالة "فرانس برس" وهو ينتظر عروسه إنّه "كان من المفترض أن يتم العرس بشكل عادي اليوم، لكن الظروف التي طرأت وانتشار الفيروس جعلتني أقيم العرس من دون مدعوين، باستثناء أهلي وأهل العروس منعا للاختلاط".

وتمّ إلغاء احتفالات وتجمعات كثيرة في الأراضي الفلسطينية. حتى تمّ إلغاء تعاز بمتوفين تتم عادة على ثلاثة أيام، لتجنب المصافحة والتواصل.

ومدينة بيت لحم التي تستقبل عشرات آلاف السياح سنويا، من أولى المدن في المنطقة التي وصلها فيروس كورونا المستجد وسجلت فيها حوالى 37 إصابة من أصل 44 في الأراضي الفلسطينية. فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة شفاء 17 مصابا كانوا يعالجون في المدينة.

(وفا)

وتغلق السلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم منذ أكثر من 15 يوما، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها، غير أن العريس قام بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بدخول المدينة واصطحب عروسه في سيارة واحدة إلى بلدته، ما سيضطره إلى أن يبقى معها في حجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال عماد ضاحكا "لم نجر فحوصا، لكن إن كانوا يتحدثون عن حجر صحي لمدة 14 يوما، فأنا سأبقى مع عروسي في حجر زوجي لأكثر من شهر".


#زفاف
#عماد شرف
#براء عمارنة
#بيت لحم
#كورونا

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