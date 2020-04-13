الجامعات في البلاد تعدّل شروط قبولها للعام الدراسي المقبل

قرّرت الجامعات في البلاد تعديل شروط القبول للعام الدراسي المقبل، بسبب إلغاء موعد نيسان/أبريل من الامتحان البسيخومتريّ، بحسب ما عمّمت الجامعات على طلابها.

فقرّرت جامعة بن غوريون في بئر السبع إتاحة قبول الطلاب على أساس معدّل البجروت، لكل المواضيع للّقلب الأول (البكالريوس)، وأوضحت الجامعة أن هذه الطريقة لنّ تؤثر على وضعية الطالب، ولن يرافق بشروط خاصّة.

أما التخنيون، فاستثنى كليّة الطب و"مواضيع أخرى قليلة" من المواضيع التي يمكن التسجيل إليها دون بسيخومتري. ويمكن القبول على أساس علامات البجروت وعلامات مساقات أخرى يتيحها التخنيون في الرياضيات والفيزياء بمستوى المواد المدروسة في الثانوية تستبدل الامتحان البسيخومتري.

أمّا جامعة تل أبيب، فافتتحت مسارات خاصّة للقبول دون الامتحان البسيخومتريّ بالإضافة إلى مسارات القبول الحاليّة. وأعلنت الجامعة أنّ كل المسارات، تقريبًا، ستفتتح فيها مسارات خاصّة للقبول بدون بسيخومتري.

والطريقة الجديدة في جامعة تل أبيب تستند إلى معدّل البجروت والعلامات في مواضيع معيّنة، بالإضافة إلى امتحان تصنيف في الرياضيات ومساقات (كورسات) أونلاين.

وفي جامعة حيفا، أطلق مسار "ما قبل أكاديمي"، سيطلب خلاله من الطلاب دراسة ما بين مساقين إلى 4 مساقات خلال الفصل الصيفي أو الشتوي، على أن يُحدّد معدل لكل موضوع للقبول، بالإضافة إلى معدّل البجروت الحالي.

أما الجامعة العبرية فأعلنت أنها تدفع بمسار جديد للقبول دون البسيخومتري.

في حين قالت جامعة بار إيلان إن الأولويّة في القبول هي للطلاب الحاصلين على علامة في البسيخومتريّ، على أن تخصّص المقاعد المتبقيّة للطلاب بدون علامة.