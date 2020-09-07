"WavoChat معك بكل كلمة": خدمة جديدة لمساعدة ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية

أعلنت جمعية "نساء ضد العنف"، في بيان أصدرته، الأحد، عن إطلاق خدمة الدردشة "WavoChat معك بكل كلمة"، عبر موقعها الإلكترونيّ الرسمي، لتلقّي توجهات ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية.

وقالت الجمعية في بيانها، إن البرنامج "عبارة عن مساحة آمنة داعمة للنساء والفتيات العربيات اللواتي يتعرضن للعنف على أشكاله؛ (ومنها:) الجسدي، والنفسي، والكلامي، والاقتصادي، والاجتماعي والجنسي".

وأوضحت أنه "تم تأسيس منصة الدردشة ’WavoChat - معك بكل كلمة’ لتوفير الدعم، والإصغاء والاستشارة للمتوجهات باللغة العربية حول العالم مع ضمان السرية التامة للمتوجهات، فمنذ لحظة تسجيل الدخول يُطلب من المتوجهة اختيار اسم مستعار ليرافقها أثناء المحادثة في الدردشة".

وذكرت أن إمكانية الدعم عبر WavoChat؛ "ستكون متاحة (يومي) الأحد والخميس بين الساعات 20:00- 23:00 وأيام الثلاثاء بين الساعات 17:00- 20:00"، مضيفة: "في حال أرادت المتوجهة التواصل في وقت آخر يمكنها الاتصال على خط المساعدة 046566813 الذي يعطي الدعم على مدار 24 ساعة.بالاضافة يمكن التوجه من خلال البريد الالكتروني Tech@wavo.org حيث تعِد الجمعية بالرد على جميع التوجهات خلال 48 ساعة".

وقالت الجمعية إنه "بالإضافة للعمل على التجهيزات التقنية لعمل منصة التشات تم تأهيل نخبة من المتطوعات لتقديم الدعم، بحيث مررن سيرورة ذاتية تعتمد التوجه النسوي الداعم والمحتوي ليرافق المتوجهة بكافة خياراتها وإمكانياتها لمواجهة أزمة الاعتداء".

وحول فكرة خدمة الدردشة الجديدة التي أتاحتها الجمعية، قالت مركزة "التشات (الدردشة والتواصل)" في الجمعية، رزان بشارات، في البيان ذاته: "نمت فكرة التواصل عن طريق الدردشة من خلال التجربة في تقديم الدعم عن طريق خط المساعدة منذ سنة 1992 للنساء والفتيات حيث لمسنا في الفترة الأخيرة الحاجة الماسة لتطوير الدعم وملاءمته مع عصرنا التكنولوجي ومع متطلبات الأجيال المختلفة في مجتمعنا، بالإضافة لأهمية إتاحة الخدمة لكافة الشرائح منهم الأشخاص أصحاب الإعاقة السمعية والكلامية".